Echt alles klopt aan deze schitterende Audi R8

Er is niks zo leuk als virtueel shoppen. Iets tegenkomen waarvan je denkt: dit wil ik hebben, ook al is het ook daadwerkelijk kopen niet mogelijk. Vandaag vinden we precies dat. Een auto waarvan je eigenlijk direct hebberig wordt omdat vrijwel elke keuze juist is gemaakt. En dan ook nog eens op basis van een Audi R8.

Met de Audi Nuvolari wordt duidelijk dat er toch een nieuwe supercar komt van Audi, maar hij voelt iets anders dan de R8. De R8 was de perfecte combinatie tussen de relatieve bereikbaarheid van een Audi, met de techniek van een Lamborghini. De eerste generatie haalde vooral de basis bij Lamborghini vandaan, maar sinds 2009 ook de V10-motor. Het mooiste van de eerste generatie, de 'Type 42', is dat er naast de automaat ook nog simpelweg een handbak mogelijk was. En dat was zo'n heerlijke mechanische gated manual.

De perfecte Audi R8

Via een Audi R8-forum vinden we nu misschien wel de mooiste Audi R8 ooit gebouwd. Om mee te beginnen: het betreft een exemplaar uit 2010 en dan geen speciale versie: gewoon een coupé met V10. Het enige echte smetje dat we kunnen vinden is dat er gekozen is voor de koplampen en achterlichten van de facelift uit 2013, die hem ietsje moderner laten ogen dan 'ie is. Toch zijn de originele lampen van de pre-facelift iets tijdlozer als je het ons vraagt. Het is niet rampzalig, maar wellicht het enige wat deze auto van perfectie af houdt.

Werp verder maar eens een blik op het uiterlijk. Het is naar verluidt de enige Audi R8 af fabriek uitgevoerd in Velvet Purple. Een paarstint die tegen blauw aan schurkt maar verder een prachtige dieppaarse gloed laat zien. We zeiden dat het geen speciale versie is, maar toch spot je wellicht de upgrades van een Audi R8 GT. Die zijn naderhand toegevoegd en komen niet van een GT, maar ook weer wel. Ze zijn namelijk overgenomen van de Audi R8 LMX, wat min of meer precies de GT is maar dan na de facelift. De combinatie van de LMX-onderdelen met de standaard velgen en de paarse kleur werkt fenomenaal.

Interieur

Binnenin gaan de bijzondere keuzes gewoon verder. De Audi R8 is hier uitgevoerd in een two-tone-kleurstelling: half zwart leder, half ivoorwit alcantara. In principe een perfecte balans: grotendeels zwart, maar met het ivoorwit als contrast in de zittingen, op het stuur, in de deurbekleding en zelfs in de stiksels. Het laat ook zien hoe mooi simpel de cabine van de Audi R8 was, helemaal in vergelijking met de kermissen die Lamborghini vaak toevoegde.

Handbak

Wat ook opvalt in het interieur: de handbak met H-patroon in de Audi R8. Dit was een optie op de R8 van de eerste generatie, maar grappig genoeg niet eentje die aangevinkt was op dit specifieke exemplaar. Aangezien het de enige is in deze kleur moet je dan een keuze maken: of eentje met handbak deze kleur spuiten, of dit paarse exemplaar voorzien van een handbak. Je zou zeggen dat optie één makkelijker is, maar de eigenaar van de Audi R8 heeft een bedrijf dat zich specialiseert in auto's ombouwen naar handgeschakeld. Dan is de keuze makkelijker gemaakt, en dus zit de handbak erin alsof 'ie nooit anders is geweest.

Perfect?

Goed, ondergetekende vind deze Audi R8 om je vingers bij af te likken, van de kleur, tot de transmissie, tot de algehele specificatie en zelfs het op maat gemaakte kenteken dat de huidige eigenaar erop heeft geplakt (Gate My R8). Hij kwam op onze radar omdat via het R8-forum in kwestie de auto verkocht wordt voor 185.000 dollar. Helaas laat mijn financiële situatie het niet toe om hem naar Nederland te halen, maar jouwe misschien wel.

Alleen eh, wil je dat wel? Is deze specificatie enorm fraai, of enkel uniek (en dat is maar goed ook)? Dat vragen we natuurlijk graag aan jou, of jij deze Audi R8 graag zou willen hebben.

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