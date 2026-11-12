Bizarre GTA 6-vergelijking laat zien hoe echt het spel lijkt!

De release van Grand Theft Auto VI is al over een week! Daarom draait de GTA 6-marketingmachine bij ontwikkelaar Rockstar Games op volle toeren. Zo zorgt een video op social media voor flinke verwarring op het internet.

Vorige maand werkte Rockstar samen met de echte West Coast Customs om een reeks auto's uit GTA 6 in het echt te bouwen ( en zelfs verkopen! ). Deze voertuigen reden destijds in een opvallende stoet over Ocean Drive in Miami Beach. Aanwezigen deden precies wat Rockstar had gehoopt; foto’s en video’s verspreiden op de socials.

Nu duikt er op dezelfde social media platformen een clip op die vanuit een rijdende auto is gefilmd. Je ziet precies dezelfde stoet GTA-auto’s op de Ocean Drive, compleet met dezelfde voorbijgangers op de stoep, iemand op een elektrische step en een man die foto's staat te maken voor een van de auto's.

Rockstar waardeert de stunt

De grap: deze video is in GTA 6 gemaakt. Omdat de belichting, reflecties en bewegingen zo levensecht ogen, vroegen veel kijkers zich af of het om een AI-generatie of een slimme render ging. Het lijkt wel degelijk om echte gameplaybeelden uit GTA 6 te gaan. Rockstar Games likete de post én deelde de video zelf in zijn officiële Instagram-verhaal.

Met deze een-op-een recreatie van een echte carspot-video op Ocean Drive laat Rockstar vlak voor de lancering nog maar eens zien hoe bizar dicht de virtuele autowereld van Vice City tegen de werkelijkheid aan schuurt. Ben jij het spelletje al aan het downloaden?