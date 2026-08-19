Echt waar: deze Audi RS3 en R8 V10 Spyder op Marktplaats zijn even duur

Wij waren al mentaal voorbereid, maar er zullen toch mensen zijn die even met hun ogen moeten knipperen als ze een Audi RS3 van € 162.264 op Marktplaats zien staan. Dat is geen typefoutje, deze RS3 is echt zo duur.

Je raadt het al, het gaat hier om de nieuwe Audi RS3 competition limited. Deze auto heeft een vanafprijs van € 151.490 en dit exemplaar is kennelijk nog voorzien van een paar opties. Het gaat om een gloednieuwe auto met 25 kilometer op de teller, dus het is geen tweedehandsje. Maar dat mag ook wel voor dit geld…

Overigens is het niet eens de duurste RS3 van Marktplaats. Er staat namelijk ook nog een matwitte RS3 competition limited te koop, voor een bedrag van € 164.264. Maar die advertentie heeft saaie foto’s, dus lichten we dit groene exemplaar uit.

Geen extra pk’s

















De RS3 competition limited is peperduur, maar extra vermogen? Ho maar. De RS3 heeft ‘gewoon’ 400 pk, net als de reguliere RS3. De competition limited moet het hebben van zijn schroefset, een verstevigde stabilisatorstang, een carbon spoiler en canards op de voorbumper. De verschillen zijn dus vrij beperkt. Verder betaal je vooral voor de exclusiviteit: van de RS3 competition limited worden maar 750 exemplaren gemaakt. Dit is nummertje 597.

Of toch een R8?











We konden het natuurlijk niet laten om even te kijken wat je nog meer voor dit geld kunt krijgen op Marktplaats. Wat dacht je van een Audi R8? En dan niet een uitgeleefd exemplaar, maar een prachtige R8 V10 Spyder van na de facelift. Een rasechte supercar met een 620 pk sterke V10. Deze auto is met een prijskaartje van € 162.950 vrijwel even duur als de RS3 competition limited op Marktplaats.

Natuurlijk, het is niet eerlijk om een auto met 25 kilometer te vergelijken met een auto met 62.500 kilometer, maar toch… Wij zouden het wel weten. Jullie ook?

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