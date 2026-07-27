Echt waar: er is nu een BMW XM lijkwagen in Nederland

Veel mensen willen nog niet dood gevonden worden in een BMW XM. Die kunnen dit artikel beter even overslaan. Deze auto is namelijk voor de mensen die juist wel dood gevonden willen worden in een BMW XM.

De BMW XM die je boven dit artikel ziet is namelijk een lijkwagen (of een rouwauto, om de nette term te gebruiken). Weer eens wat anders dan een Cadillac of een Mercedes. Deze auto wordt trots gepresenteerd door Attent Uitvaartzorg, gevestigd in Noordwijk. Het is ieder geval voor Nederland een unieke rouwauto en misschien is het zelfs de enige wereldwijd. We kunnen ons niet voorstellen dat er nog veel andere XM’s zijn die dienstdoen als lijkwagen.

Zagen was niet nodig

Meestal wordt er flink in een auto gezaagd om er een lijkwagen van te maken, maar dat was bij de XM niet nodig. De kist kan gewoon achterin geschoven worden, zonder dat de auto verhoogd of verlengd moet worden. Wel is er achterin een nette ruimte gemaakt, want je kunt de kist natuurlijk niet zomaar op een neergeklapte achterbank gooien.

Snelste lijkwagen van Nederland?

Waarschijnlijk is dit ook meteen de snelste lijkwagen van de Nederland, want de XM beschikt over 653 pk en 800 Nm uit de combinatie van een 4,0 liter V8 en een elektromotor. Dat is misschien een beetje overkill voor een auto die vooral stapvoets moet rijden... Overigens kan de XM ook volledig elektrisch rijden, dat is dan wel weer handig. Maar de V8 kunnen ze er net zo goed uit halen.

Enfin, voor de mensen die hun laatste rit graag willen afleggen een dikke BMW, heeft Attent Uitvaartzorg dus de oplossing.

Foto’s: Attent Uitvaartzorg

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