Echte GTA VI-auto staat te koop! Dit betaal voor je een Grotti Cheetah

Vandaag is de voorpret voor GTA VI écht begonnen: je kunt vanaf 10 november beginnen met pre-downloaden. Je kunt dit moment vieren door een werkende auto uit Grand Theft Auto VI in het echte te kopen!

Gameontwikkelaar Rockstar Games liet de echte West Coast Customs werken aan een stel echt auto’s die zijn omgetoverd naar Grand Theft Auto-spec. De tuner ging aan de slag met metaalbewerking en CNC-machines om de auto's van binnen en van buiten om de virtuele modellen tot leven te wekken. Er is een levensechte Invetero Coquette (Chevorlet Corvette), Albany Manana (Cadillac Eldorado) en Buccaneer (mix van Buick Riviera en Ford Fairlane), een Pegassi Tempesta in politiekleuren (Lamborghini Huracán) en een dikke Progen Emerus (McLaren GT/Senna). Rockstar heeft de exacte donorauto's voor de carrosserie niet bekendgemaakt.

De GTA VI-auto die te koop staat

Tot slot is er ook nog een levensechte Grotti Cheetah (Classic) in Vice City-kleurstelling. Dit model zit al jaren in de GTA-reeks en is natuurlijk afgeleid van de Ferrari Testarossa. En die auto is extra speciaal; de Grotti Cheetah is in de verkoop! Rockstar verkoopt de auto aan een Grand Theft Auto VI-klant. De GTA-maker werkt hiervoor samen met het Britse Selfridges. In The Corner Shop van Selfridges in Londen kun je tot 28 november naar een fysieke GTA VI-winkel. Daar vind je naast een boel merchandise ook de echte GTA-Ferrari die te koop staat.

Hierboven zie je de Grotti/Ferrari eerst in de echte wereld en eronder in GTA 6. Ook dit belooft weer veel goeds voor het spelletje. Helaas kun je de echte Grand Theft Auto VI-auto niet met GTA-dollars aftikken. Je moet in Britse ponden betalen. De prijs? 1 miljoen pond! Da’s omgerekend bijna 1,2 miljoen euro. Ik mag hopen dat Rockstar voor dat geld wel even vertelt wat de donorauto is.

Bron: Selfridges

Via Reddit

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