Jij moet nog meer betalen bij de pomp om armen in EV te krijgen, aldus economen

Hoewel we op dit moment al blij mogen zijn dat de benzineprijzen niet weer onderweg zijn naar recordhoogtes, denken economen dat er nog wel ruimte in onze portemonnee is om nog meer af te rekenen voor een volle tank. Waarom? Om zo de armere Nederlanders in een lease-EV te krijgen.

Hoe je het ook wendt of keert, je kunt er niet omheen dat de Nederlandse overheid bar weinig doet om de benzineprijzen op een schappelijk niveau te houden. Er wordt wel wat gedaan in de vorm van het uitstellen van een accijnsverhoging, maar die is volgens economen van het ESB nogal misplaatst. De voordelen van deze kostenbesparing voor de rijdende Nederlander, komt volgens hen vooral bij de rijkere huishoudens terecht, terwijl juist de armere veelrijder gebukt gaat onder de stijgende kosten. De oplossing: doorvoeren die accijnsverhoging!

Social-leasingregeling

Klinkt nogal tegenstrijdig, maar de ESB'ers geven aan dat de overheid door deze uitgestelde accijnsverhoging nu zo'n 1,7 miljard euro misloopt. Ongeveer 1,1 miljard euro van dat misgelopen geld kan heel goed gebruikt worden voor een soort 'social-leasingregeling' die in Frankrijk ook succesvol is gebleken. Hieronder zouden armere huishoudens (tot 130 procent van het minimum) aanspraak kunnen maken op tot 7.000 euro subsidie op het leasen van een nieuwe elektrische auto. Daarmee zouden deze huishoudens in een klap beschermd zijn tegen de ietwat onvoorspelbare prijzen op de energiemarkt.

"Daarmee kunnen alle circa 160.000 huishoudens met een laag inkomen die jaarlijks meer dan 8000 kilometer rijden de overstap maken naar elektrisch rijden. Een dergelijke social-leaseregeling maakt lage inkomens weerbaarder voor energieschokken en levert milieuvoordelen op", aldus de economen.

Kosten vallen hoger uit

In Frankrijk wordt deze regeling toegespitst op de personen die buiten de stedelijke gebieden wonen en erg afhankelijk zijn van hun auto. Zij kunnen aanspraak maken op de regeling, waardoor ze voor zo'n 100 tot 140 euro per maand een elektrische auto kunnen rijden. Maar in de werkelijkheid liggen de kosten voor de EV-rijder vaak veel hoger, omdat zaken als onderhoud, verzekering en hogere laadkosten niet in het plaatje zijn meegenomen.

Over de manier waarop een dergelijke subsidie ingericht zou kunnen worden, zijn de economen nog niet zeker. Ze zien ondermeer potentieel misbruik door stedelingen die door de aantrekkelijke prijs ineens liever een auto gaan rijden in plaats van de fiets of het OV te pakken. Maar, zo stellen ze: "vergeleken met de huidige verlaagde brandstofaccijns biedt het in ieder geval een manier om op een gerichte en daarmee doelmatige wijze de meest kwetsbare huishoudens structureel te beschermen tegen vervoersarmoede als gevolg van stijgende brandstofprijzen."

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