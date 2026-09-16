Lifehack: PHEV-camper met 7 zitplaatsen is goedkoop qua MRB

Met alle stijgende kosten rond de auto, moeten we ook op zoek gaan naar “lifehacks” om een beetje te besparen op mobiliteit. En we hebben er weer één gevonden!

Wat ieder gezin wil

Wat iedere man wil moge duidelijk zijn, maar dat kunnen we helaas niet expliciet opschrijven. Wat een gezin wil qua mobiliteit is soms wat lastig, maar onze “onderzoeksredactie” heeft diepgravende research gedaan en heeft de ideale auto samengesteld.

Ruimte is belangrijk, want de andere gezinsleden nemen altijd te veel rotzooi mee. Het aantal zitplaatsen is ook belangrijk, zelfs als er maar twee kinderen zijn in het gezin. Er moet tenslotte nog wel eens een verjaardag worden gevierd, worden gesport in teamverband of er is een ander uitje waar meer mensen mee naar toe moeten. Het liefst hebben we zeven zitplaatsen.

Een plug-in hybride is the way to go. Lekker goedkoop opladen op zonnestroom en niet van die dure benzine of diesel tanken. Als je niet al te goed nadenkt lijkt een elektrische zevenzitter ook een optie, maar dat is een kolossale denkfout. De horror van moeten laden op vakantie is reëel. Doe het gewoon niet en ga voor een PHEV. Die biedt het beste van twee werelden: lage dagelijkse verbruikskosten gecombineerd met een grote range en snel tanken op vakantie. Briljant.

Het MRB-probleem van de PHEV

Er is echter een probleem. Een plug-in hybride heeft feitelijk twee aandrijflijnen: de accu voedt de elektromotor en daarnaast is er ook nog een verbrandingsmotor aan boord. Een Volvo XC90 T8 laat de weegschaal dan ook uitslaan naar zo’n 2,2 ton. Daar krijg je veel auto voor, maar ook een hoge MRB. Voor een Volvo XC90 T8 betaal je bijna 150 euro per maand aan MRB.

De oplossing een PHEV-camper heeft lage MRB

De motorrijtuigenbelasting (MRB) verdubbelde begin dit jaar. In plaats van een kwart tarief geldt nu een half tarief voor de camper. De kampeerders stonden op hun achterste poten, maar dat zijn natuurlijk mensen voor wie het glas altijd halfvol is. Gelukkig kunnen al die campers in België worden verkocht.

De MRB voor campers is dus nog steeds de helft. De T7 California of de nieuwe T7 Ventje kosten dus slechts zo’n 70 euro per maand aan MRB. Dat is de helft van de XC90, just saying.

7 zitplekken met gordel

Ventje ontwikkelde een gepatenteerd gordelframesysteem dat tijdens het rijden extra gordelplekken biedt, maar tijdens het kamperen uit het zicht verdwijnt. Vaste autostoelen in het camperinterieur zijn daardoor niet nodig en het interieur blijft volledig beschikbaar als leef- en slaapruimte. Het systeem is een doorontwikkeling van het gordelframe van het elektrische Ventje ID, op basis van de Volkswagen ID. Buzz.

Ook nog slaapplekken als je nog niet genoeg kinderen hebt

In 5,05 meter weet Ventje twee tweepersoonsbedden te proppen. Nu weet ik sinds een nachtje VW Grand California dat camperbedden ware marteltuigen zijn. Slapen is een ramp, maar een “romantisch” samenzijn is natuurlijk wel spannend. Dus als er pas 2 of 3 kinderen zijn, is dat geen probleem.

De Volkswagen T7 is er ook volledig elektrisch (waarom zou je dat doen?), als diesel (ook een idee) en als plug-in hybride verkrijgbaar. En om het milieu te redden kan je ook een inductiekookplaat in je dieselcamper krijgen. Zo red je toch nog het milieu, terwijl je ook kan genieten van een heerlijke TDI. Win-win-win.