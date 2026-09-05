Een AC Cobra met BBS velgen, mag dat?

Een AC Cobra 427 herken je al van een kilometer afstand. Lange neus, dikke wielkasten, gigantische V8 en natuurlijk die heerlijke klassieke velgen. Bij deze Cobra klopt dat plaatje voor het grootste gedeelte, maar toch ziet hij er een beetje anders uit.

Een Cobra met een verhaal

De AC Cobra is tegenwoordig een flinke legende in autoland. Carroll Shelby nam begin jaren 60 de Britse AC Ace en vond dat er best een lekkere Amerikaanse V8 in kon. Dat bleek een uitstekend idee, vooral toen Ford er een 7 liter V8 tegenaan gooide. Deze leverde in de straatversie ongeveer 425 pk en 651 Nm. Dat gaf de Cobra een topsnelheid van rond de 265 km/u, wat in een lichte open sportwagen uit die tijd waarschijnlijk voelde als 400 km/u.

De combinatie van zo'n relatief lichte auto en een mega V8 bleek dus best effectief. De Cobra 427 werd daarmee een van de meest iconische en herkenbare Amerikaanse/Britse sportwagens ooit gebouwd. Of het nou een Amerikaanse auto met Britse roots of een Britse auto met Amerikaanse spierballen is, daar kunnen we het nog steeds gezellig een avond over hebben tijdens een BBQ en een biertje.

De 427 was in ieder geval geen auto voor mensen die graag rustig naar de supermarkt willen rijden.

Oud model, moderne uitstraling

Juist daarom valt precies dit exemplaar nogal op. De basis is overduidelijk een Cobra 427, maar hij oogt wel heel modern. Misschien iets te modern.

Dat komt grotendeels door de BBS-velgen. Onder een klassieke Cobra horen natuurlijk de bekende spaakvelgen met centrale wielmoer. BBS'en geven de auto echt een compleet andere uitstraling. Nu ben ik bij dit soort auto's een groot voorstander van: doe maar nomaal, dan doe je al gek genoeg. Maar als je dan toch andere velgen onder je AC Cobra zet... Het had een stuk erger kunnen aflopen.

Daarnaast vallen ook de koplampen op, waar duidelijk te zien is dat deze zijn vervangen voor een moderne variant. Zo te zien een LED ring met waarschijnlijk sterkere koplampen.

Doe je dat bij een klassieker van een paar miljoen?

Dan komen we natuurlijk bij het volgende punt. Want niet iedere AC Cobra is zomaar even miljoenen waard. Een originele Shelby Cobra 427 uit de jaren 60 kan, afhankelijk van uitvoering, historie en originaliteit, inderdaad snel miljoenen opleveren. Vooral een originele 427 S/C.

Gelukkig zijn er ook continuation cars en enorm veel replica's. Die laatste zijn een stuk betaalbaarder: voor een goede replica ben je grofweg enkele tienduizenden tot ruim een ton kwijt. Een behoorlijk verschil dus. En als ik naar het interieur kijk denk ik dat het hier om een replica gaat.

En eerlijk is eerlijk: je schroeft toch liever moderne koplampen en BBS-velgen onder een replica dan een origineel exemplaar toch? Maar ik moet wel eerlijk bekennen dat ik het er toch tof uit vind zien.

Wat vinden jullie?

Los van het kleine beetje commentaar is dit natuurlijk een geweldige spot en een prachtige auto. Sterker nog: Bartsmid pakt hiermee lekker de Autoblog Spot van de Week. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en maak kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van € 100! Bovendien zijn we momenteel weer op zoek naar vakantiespots. Als je die uploadt met #vakantiespot2026 in de beschrijving, maak je ook nog eens kans op een mooi Autoblog-strandlaken.

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