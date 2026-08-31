Een airbag voor het dak? Waarom is dat er nu pas?

Auto's worden steeds voller geramd met allerlei veiligheidsfuncties waar niemand op zit te wachten en waarvan getwijfeld wordt of ze de überhaupt wel veiliger maken. Maar ondertussen duurde het tot nu voor iets wat je wel wilt: de airbag voor je dak.

In een beetje moderne auto ploffen er meerdere kussens als je wordt aangereden door een opgevoerde fatbiker die op z'n telefoon zat te rommelen. Niet erg, wat daardoor is de kans groter dat jij zonder kleerscheuren kunt uitstappen, maar dat de tegenpartij er toch wel last van heeft. Maar wat nu als je door een iets groter obstakel van de weg geramd wordt en je ineens met een driedubbele flikflak over de berm schiet terwijl je door je panoramadak gras, lucht, gras, lucht en dan ineens vooral glasscherven ziet? Dan had je toch graag gewild dat er in plaats van een stuk glas een kussentje had gezeten.

De dakairbag bestaat

Sinds vorige week bestaan die dingen ook. Genesis claimt de allereerste te hebben in de GV90. Binnen 0,8 seconden ploft er een kussen over het volledige panoramadak. Hij is zelfs zo ontwikkeld dat hij bij een open dak op z'n plek blijft zitten. Het idee is naast dat de inzittenden hun hoofd niet keihard tegen het dak rammen, er ook veel minder glas in de cabine komt als de auto aan het rondvliegen raakt. In een extreem geval kan het er zelfs voor zorgen dat een persoon niet uit de auto geslingerd wordt.

Wat er bij het ploffen gebeurt met het hoofd van de wat langere medemens die toch al bijna met zijn hoofd tegen het dak van menig auto zit? Dat durven we niet te zeggen. Ook weten we niet waarom het überhaupt zo lang heeft geduurd voordat deze opblaasbare veiligheidszak daadwerkelijk in een auto terecht kwam. Het is niet alsof ze bij Hyundai er niet al ruwweg 10 jaar mee bezig waren. De onderzoekers van de innovatietak van de Koreaanse autobouwer 'Hyundai Mobis' toonde namelijk in oktober 2017 al het eerste prototype van de panoramadak airbag.

Waarom is het nog niet standaard?

Wellicht heeft het er iets mee te maken dan een auto met een dakairbag hier geen extra sterren voor krijgt van de Euro NCAP. Die richt zich vooralsnog vooral op impact van rondom de auto. Maar misschien zou de organisatie ook eens naar boven moeten kijken, want over de laatste vijf jaar is daar een hoop veranderd. Het glazen dak is niet meer een dure optie, maar in veel gevallen standaard geworden. We zeggen daarmee niet dat de dakairbag ook standaard moet wordenm maar wat minder glas in je oog als je uit je autowrak probeert te klimmen zien we niet als een nadeel.

Vooralsnog is Genesis van plan om de optionele airbag enkel in grote SUV's in te bouwen. In dat soort auto's is er niet alleen ruimte voor het mechanisme, maar ook zijn deze eerder geneigd om op het dak te eindigen, gezien het hoge zwaartepunt.

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