Een auto voor 400 euro per maand: leaseauto of occasion kopen?

Wie vandaag de dag de occasionmarkt afstruint, weet dat een auto kopen een behoorlijke investering is. Daarom wordt een auto leasen steeds aantrekkelijker. Maar wat is de slimste zet: leasen of een tweedehands auto kopen?

We zetten de voor- en nadelen, de verborgen kosten én de keuzes binnen dit budget helder op een rij. Voor dit rekenvoorbeeld gaan we uit van een maandelijks budget van 400 euro om auto te rijden over een periode van vier jaar (48 maanden). In totaal praten we over een totale investering van 19.200 euro. Om te bepalen wat over die vier jaar heen de slimste zet is, vergelijken en berekenen we twee concrete opties binnen dit budget:

Optie 1: Private Lease: Het complete all-in maandcontract voor een nieuwe auto of jonge occasion, waarbij alle vaste kosten (behalve brandstof) zijn afgedekt.

Optie 2: Een eigen occasion kopen: Een tweedehands auto aanschaffen, waarbij je het budget opsplitst tussen de aankoop en de maandelijkse vaste lasten.

We zetten de voor- en nadelen, de verborgen kosten én het daadwerkelijke financiële verschil na vier jaar helder op een rij.

Optie 1: De leaseauto (nieuw vs. private lease occasion)

Als je kiest voor autolease tweedehands of een nieuwe auto leaset, kies je in de basis voor Private Lease. Het grote voordeel van een leaseauto is voorspelbaarheid: je betaalt een vast maandbedrag waarin afschrijving, wegenbelasting, onderhoud, reparaties, autoverzekering (all-risk) en pechhulp zijn inbegrepen.

Nieuwe Private Lease:

Bij een gewone private lease rijd je in een gloednieuwe auto. Je spreekt af hoeveel kilometer je maximaal per jaar mag rijden en hoe lang het leasecontract duurt. Binnen dit budget shop je in het A- en B-segment. Denk aan een handgeschakelde Kia Picanto, Hyundai i10, Toyota Aygo X of een basisuitvoering van een Volkswagen Polo. Wil je een compacte elektrische auto (zoals een Citroën ë-C3 of Hyundai Inster), dan zit je met 10.000 km per jaar strak rond de 370 euro tot 400 euro per maand.

Private Lease Occasion (Occasion Lease)

Hierbij lease je een jong gebruikte tweedehands auto (meestal twee tot vier jaar oud). Omdat de ergste afschrijving achter de rug is, krijg je bij occasions lease prive significant "meer auto" voor je geld. Voor 400 euro per maand stap je vaak in een rijk uitgeruste Ford Focus, Volkswagen Golf, Peugeot 208 of een ruime Toyota Yaris Hybrid met automaat.

Pas op!

Een tarief van 399 euro per maand lijkt ideaal, maar om écht binnen die 400 euro te blijven moet je scherp opletten op de volgende punten:

Kilometerbundel: De vanafprijzen gelden vaak voor slechts 5.000 tot 10.000 km per jaar. Rijd je meer (bijv. 15.000 km)? Dan schiet het maandbedrag zomaar met 30 euro tot 50 euro omhoog.

Brandstof of stroom: De energiebron zit niet in het leasebedrag. Tank of laad je voor 150 euro per maand, dan zijn je totale maandlasten dus 550 euro.

BKR-registratie: Een private leasecontract wordt geregistreerd bij het BKR. Dit kan de maximale hypotheek die je kunt krijgen met tienduizenden euro's verlagen.

Eigen risico: Bij schade betaal je vaak een eigen risico van 300 euro tot 500 euro per geval.

Optie 2: Zelf een tweedehands auto kopen

Kies je niet voor een leaseauto, maar voor een eigen occasion? Dan werkt de rekensom anders. Je hebt geen maandelijkse leasemaatschappij die alles opvangt, dus je moet je totale vierjarige budget van 19.200 euro slim verdelen over aanschaf én vaste lasten.

Het grootste voordeel van een tweedehands kopen tegenover leasen is de restwaarde. Na vier jaar is de occasion van 10.000 euro echt niet waardeloos. Mocht deze nog 4.000 euro tot 5.000 euro opbrengen op Marktplaats, dan zijn je netto maandlasten achteraf geen 400 euro geweest, maar slechts 300 euro per maand. Daarnaast is er geen BKR-registratie nodig en biedt het de vrijheid om zoveel kilometers te rijden als je wilt.

Wat is je daadwerkelijke aankoopbudget?

Als koper betaal je de auto in één keer (of spaart het aankoopbedrag op) en houd je maandelijks alleen de directe vaste lasten over. Voor een gemiddelde compacte middenklasser zien die maandlasten er zo uit:

Verzekering (WA+ / Casco): ca. 55 euro p/m (2.640 euro over 4 jaar)

Wegenbelasting (gemiddelde benzineauto): ca. 55 euro p/m (2.640 euro over 4 jaar)

Onderhoud, APK, banden & onvoorzien: ca. 100 euro p/m (4.800 euro over 4 jaar)

Totale reservering vaste lasten: 210 euro per maand (10.080 euro over vier jaar)

Aankoopbudget voor de auto: 19.200 euro - 10.080 euro = ca. 9.120 euro (eventuele restwaarde na 4 jaar is je winst!).

Wat voor occasion koop je voor 9.000 euro?

Op de Marktplaats shop je met een budget van 9 mille in een zeer volwassen categorie auto's (bouwjaren 2014-2018 met een tellerstand rond de 100.000 - 140.000 km). Denk aan betrouwbare hatchbacks als de Mazda 3 of Volkswagen Golf 7, een praktisch station als de Skoda Octavia Combi of iets compacter en jonger, zoals een Ford Fiesta uit 2018.

Het grootste voordeel: Wat gebeurt er na 4 jaar (en in jaar 5)?

Bij een leasecontract lever je de sleutels na 4 jaar in en sta je met lege handen. Als je wilt blijven rijden, moet je een nieuw leasecontract afsluiten en blijf je weer 400 euro per maand betalen.

Bij een eigen occasion werkt dit gigantisch in je voordeel. Na 4 jaar is je occasion van 10.000 euro niet waardeloos. Mocht deze nog 4.000 euro tot 5.000 euro opbrengen op de markt, dan zijn je netto maandlasten over de eerste 4 jaar achteraf geen 400 euro, maar slechts 290 euro tot 300 euro per maand geweest.

In het vijfde jaar is de auto al volledig uit het oorspronkelijke budget betaald. Je hebt vanaf dat moment alleen nog te maken met de maandelijkse lasten van 200 euro per maand. Je rijdt in essentie dus voor de helft van het geld ten opzichte van leasen!

Vergelijking: tweedehands of leasen voor 400 euro per maand

Eigenschap Private Lease (Nieuw/Occasion) Eigen Occasion Kopen Type auto voor 400 euro/mnd Nieuwe A-segmenter of jonge B/C-segment occasion C-segment occasion (ca. 7-10 jaar oud) Lopende maandlasten 400 euro per maand (vast) 200 euro per maand (excl. afschrijving) Onderhoud & Schade Inbegrepen (geen financiële verrassingen) Eigen risico (buffers aanhouden vereist) Financiële BKR-impact Ja, geregistreerd als krediet Nee, geen effect op hypotheek Situatie na 4 jaar (jaar 5+) Sleutels inleveren; nieuw contract nodig (400 euro/mnd) Auto is van jou; je rijdt door voor slechts 200 euro/mnd Kilometer-flexibiliteit Strakke limieten (meer rijden kost geld) Onbeperkt kilometers maken

Conclusie: Wat is de beste keuze voor jou?

Eerlijk gebiedt te zeggen: er is geen universele winnaar. Beide opties kunnen goed voor je werken. Het is maar net waar je de voorkeur aan geeft. Wie het goedkoopst uit wil zijn: onderaan de streep is een occasion kopen meestal goedkoper (tenzij het onderhoud zwaar tegenvalt), simpelweg omdat je na vier jaar een auto op de stoep hebt staan die nog duizenden euro's waard is. Toch zijn er ook redenen om voor een leaseauto te gaan.

Kies voor leasen als:

je maximale zekerheid wilt;

je weinig kilometers rijdt;

je in een nieuwe/jonge auto wilt rijden zonder een eenmalige grote uitgave;

je zelf geen onderhoud uitvoert aan de auto.

Kies voor een occasion als:

je de maandelijkse kosten op termijn zo laag mogelijk wilt houden;

je zelf of goedkoop onderhoud kunt laten uitvoeren;

je binnenkort een huis wilt kopen (i.v.m. de BKR);

je jaarlijks meer dan 15.000 kilometer rijdt.

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