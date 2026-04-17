Aston Martin is boos op Geely vanwege dit logo

Chinezen kunnen schaamteloos hele designs kopiëren zonder dat dit consequenties heeft. Maar over een simpel logootje wat niet eens zoveel lijkt op een bestaand logo is nu een juridische strijd ontstaan.

Het gaat over het logo van London EV Company. Dit bedrijf stond voorheen bekend als de London Taxi Corporation en bouwt een moderne versie van de fameuze Londense taxi’s. Dit klinkt allemaal hartstikke Brits, maar London EV Company is volledig in handen van Geely. Je weet wel, het bedrijf dat ook Volvo, Lotus en Smart in handen heeft.

Logo met vleugels

Londen EV Company heeft een logo met vleugels en dat vind Aston Martin niet zo leuk. Zij hebben namelijk óók een logo met vleugels en zijn nu bang dat mensen Londense taxi’s voor Aston Martins aanzien. Of zoiets…

Dit is een beetje kansloos van Aston Martin, want er zijn zoveel logo’s met vleugels. Vroeger hadden zo’n beetje alle merken dit. Vandaag de dag hebben Bentley, Chrysler, Mini, Morgan en Genesis nog steeds een gevleugeld logo. Het is niet alsof Aston Martin daar de exclusieve rechten op heeft.

Rechtszaak

Toch startte Aston Martin in 2022 een rechtszaak tegen Geely. Dat was geen succes: de rechtbank oordeelde dat er meer merken zijn met een soortgelijk logo en dat Aston Martins niet snel verward zullen worden met Londense taxi’s.

Deze uitspraak is volkomen logisch, maar toch neemt Aston Martin hier geen genoegen mee. Ze zijn nu in beroep gegaan. Saillant detail: inmiddels heeft Geely een belang van 17% in Aston Martin. Dat betekent natuurlijk niet dat ze alles maar moeten pikken van Geely, maar dit was sowieso al een onzinnige rechtszaak. Zoals René van der Gijp zou zeggen: joh, laat gaan.

Bron: Telegraph