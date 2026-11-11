Een bijzondere actie zorgt voor blije automobilisten

Dat zouden ze vaker moeten doen!

Normaal gesproken worden automobilisten niet bijzonder vrolijk van een flitspaal. Zeker niet als ze er eentje tegenkomen op een plek waar ze hem niet verwachten. Maar in het Brabantse Heense Molen staat een exemplaar waar vandaag vooral om gelachen wordt.

Het ding is van Lowie, die aan een dijk woont waar volgens hem nogal eens stevig wordt doorgereden. Hij ergerde zich daar zo aan dat hij besloot zelf een flitspaal te bouwen. Niet eentje die daadwerkelijk boetes uitdeelt, maar wel een die er behoorlijk echt uitziet. Het werkte zelfs zo goed dat zijn zelfbouwflitser op Flitsmeister verscheen.

En vandaag, op de elfde van de elfde, heeft Lowie zijn flitspaal maar eens aangekleed. Het apparaat draagt een carnavalskiel, een boerenzakdoek en een narrenmuts. Automobilisten die langskomen, reageren met getoeter, gelach en opgestoken duimen.

De politie en de provincie hadden eerder nog wat vragen over de flitspaal. Maar omdat Lowie hem op zijn eigen grond heeft gezet, mag hij voorlopig blijven staan. Boetes uitdelen kan het ding trouwens sowieso niet, ook niet buiten carnaval. En Lowie vindt dat automobilisten hun geld vandaag sowieso beter aan een pilsje kunnen besteden. Of een pilsje of 10.

En wellicht ten overvloede, daarna ga je echt niet rijden. Dan worden wij heel kwaad, carnaval of niet.

Alaaf!