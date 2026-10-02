Een BMW M is nu definitief niet speciaal meer

Wil je een bijzondere auto die niemand anders heeft? Dan moet je geen BMW M kopen. Dat wist je waarschijnlijk al, maar nu is een M definitief niet meer exclusief. Je kunt nu namelijk zeggen dat je BMW M één van de miljoen is. In München is de miljoenste M van de band gerold.

We benaderen het nu een beetje cynisch, maar het is natuurlijk een hele knappe prestatie van BMW. Ze weten peperdure auto’s als warme broodjes te verkopen. Door de jaren heen is het aanbod van M-modellen natuurlijk ook flink toegenomen. Maar ja, geef BMW eens ongelijk.

De vraag is natuurlijk wel: wat bedoelt BMW precies als ze zeggen dat ze een miljoen M-modellen hebben gebouwd? Zijn dat de echte M-modellen of hebben ze ook de M Performance-modellen meegerekend? Aangezien een miljoen wel heel erg veel is, kun je ervan uit gaan dat ook de M ‘Light’ modellen, zoals de M340i, zijn meegeteld.

De miljoenste













De miljoenste auto is wél een echte M en ook nog eens een exemplaar in een bijzonder kleurtje. Wat een toeval. Het betreft een M3 in de kleur Fire Orange. BMW liet de mijlpaal niet ongemerkt voorbij gaan, want de miljoenste auto werd door fabrieksbaas Peter Weber overhandigd aan BMW M-baas Frank van Meel. Vervolgens gingen ze met de auto op de foto. Feest!

De miljoenste BMW rolde van de band in München, waar 40 jaar geleden ook de allereerste M3 van de band rolde. Binnenkort is er echter geen verbrandingsmotor meer te bekennen in deze fabriek, want ze gaan straks alleen nog maar elektrische auto’s bouwen. Ze gaan nog wel de elektrische M3 in elkaar schroeven, dus de M is nog niet verdwenen uit München.

Elektrische M3

BMW maakt van de gelegenheid gebruik om ook een voorproefje te laten zien van de elektrische M3, in de vorm van een gecamoufleerd prototype. Zo te zien lijkt het productiemodel heel veel op de M Neue Klasse Concept-dinges. Of dat een goede zaak is mogen jullie bepalen. Vind je het niks? Niet getreurd, er komt ook nog gewoon een M3 met verbrandingsmotor, maar die zal gebouwd worden in Dingolfing.

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