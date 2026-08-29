Een Chinese auto overwegen is doodnormaal geworden

Een titel die je 20 jaar geleden niet voor kon stellen. Toch? De Zuid-Koreanen kwamen in opmars en Japanse auto’s kenden we al decennia. Maar opeens waren daar de Chinezen en inmiddels zijn ze net zo gewoon als een broodje kaas.

Uit onderzoek van autoplatform Carwow blijkt dat 49 procent van de Britse automobilisten een Chinese auto inmiddels serieus zou overwegen. Dat is een flinke stijging ten opzichte van de 35 procent in de eerste helft van 2026. Eind 2025 stond de teller nog op 39 procent. Ter vergelijking: in de eerste helft van 2023 was slechts 24 procent bereid een Chinese auto te overwegen.

Je zou het onderzoek gerust kunnen doortrekken naar Nederland. Doe maar een testje als je op de weg zit. Van de 15 auto’s die je ziet is er vaak eentje wel een Chinese, of heeft Chinese roots. Ook hier zijn ze doodgewoon geworden.

Niet alleen omdat ze goedkoop zijn

De belangrijkste reden laat zich misschien wel raden: waar voor je geld. Van de automobilisten die openstaan voor een Chinese auto noemt 42 procent dit als belangrijkste reden. Een half jaar eerder was dat nog 36 procent.

Toch draait het niet uitsluitend om een aantrekkelijke prijs. Ook de bekendheid van de merken neemt razendsnel toe. BYD wordt inmiddels door 71 procent van de Britse automobilisten herkend. In 2023 was dat nog slechts 28 procent.

Ook merken die tot voor kort nauwelijks een belletje deden rinkelen, rukken op. De bekendheid van Jaecoo steeg in een jaar tijd van 46 naar 69 procent. Chery ging van 16 naar 50 procent en Omoda groeide van 42 naar 57 procent. Zelfs Xpeng, dat in Nederland eveneens aan de weg timmert, zag de Britse bekendheid stijgen van 8 procent in 2023 naar 20 procent nu.

Het aantal Britten dat geen enkel van de onderzochte Chinese automerken kent, is tegelijkertijd gedaald van 23 naar 16 procent.

Chinese auto’s worden serieus bekeken

De interesse is bovendien niet alleen theoretisch. Op Carwow verdubbelde het aandeel aanvragen voor Chinese automerken van 14 procent in de eerste helft van 2025 naar 30 procent in dezelfde periode van 2026. Het aandeel van alle niet-Chinese merken zakte ondertussen van 86 naar 70 procent.

Volgens Carwow verschuift daarmee ook de manier waarop consumenten naar auto’s kijken. Merktrouw maakt steeds vaker plaats voor een vergelijking op prijs, technologie en praktische eigenschappen.

Zou jij ooit een Chinese auto overwegen?

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