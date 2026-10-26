'Een derde van de Formule 1-coureurs is eigenlijk te slecht voor de Formule 1'

Het lijkt ons nogal frustrerend als je de eerste helft van dit seizoen steevast achteraan rijdt en dan, als je weer voor punten kunt strijden, nog steeds geconfronteerd wordt met de onkunde van de achterblijvers. Fernando Alonso kon zich dan ook niet meer inhouden na de Grand Prix in Texas.

Hoewel Alonso afgelopen weekend zichzelf niet in de punten wist te rijden, denkt hij niet dat het aan hem of zijn auto lag. Of eigenlijk wel aan de auto, omdat die beschadigd raakte in bocht 11 van de eerste ronde. Op dat moment tikte Alexander Albon met zijn Haas de Aston Martin aan, waardoor het gehele bargeboard van Alonso's auto brak. Een essentieel onderdeel in de aerodynamica van de bolide.

Vergeten te sturen in bocht 11

"Albon was vergeten dat bocht 11 er was en moest naar links sturen", zei Alonso na de race. De tweevoudig wereldkampioen ziet het incident als iets waar het team op moet doorpakken. Door beter te worden kan dit soort ellende vermeden worden, denkt hij. "Maar we moeten beter worden en iets hoger op de startgrid beginnen, want ik denk dat de kwaliteit van de coureurs in het onderste derde deel van de startgrid op dit moment erg laag is."

Volgens de Spanjaard was de schade dé reden dat hij niet hoger dan zestiende eindigde, maar tegelijk bedankt hij bedankt Albon en z'n tikkie in bocht 11 nog net niet. Alonso ziet het positieve namelijk in van zijn zestiende plek: "We liepen in de eerste ronde veel schade op door het incident met Albon, maar ondanks dat was de auto nog steeds competitief. Dus ik denk dat we vandaag op basis van onze prestaties misschien een negende of tiende plaats hadden kunnen behalen.

"Ik denk dat dit voor ons veruit de beste race van het jaar was wat betreft onze competitiviteit", zei hij. "De auto was erg sterk tijdens de race en we hadden een goed bandenbeheer. Het was dus de beste en sterkste race van het jaar, maar die werd in de eerste ronde verpest door het incident in bocht 11."

Doe je het goed, is het nog niet goed

Het is niet de enige keer dat Albon kritiek over zich heen kreeg dit weekend. Tijdens de derde oefensessie had de huidige teamgenoot van Max Verstappen geen goed woord over voor de Williams-coureur die hem in de weg zat. Hadjar kwam Albon tegen tijdens een van zijn snellere rondes, waarbij Albon hem uit de weg probeerde te gaan. Toch verremde Hadjar zich en kwam daardoor niet lekker uit achter Albon, die hem ogenschijnlijk de ruimte wilde geven door van de baan te gaan. Volgens de Red Bull-rijder was het kwaad al geschiet. Hij zwaaide met vingers en stak van wal met een lading scheldwoorden.

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