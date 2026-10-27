Een EV voor maximaal € 25.000: dit zijn alle opties!

De tijden dat er geen goedkope EV's waren zijn definitief voorbij.

Het aanbod aan EV's is enorm gestegen. Dat blijkt wel als we even terugkijken naar het lijstje met EV's onder de € 35.000, dat we in 2023 geleden maakten. Voor dat budget had je toentertijd de keuze uit negen modellen. En er waren maar drie EV’s onder de € 25.000. De auto-industrie heeft in tussentijd niet stilgezeten: inmiddels heb je gewoon keuzestress als je een elektrische auto zoekt voor 25k. We gaan alle opties met jullie doornemen!

Fiat 500e

€ 24.999

De Fiat 500e staat in het lijstje met de goedkoopste EV's, maar dat betekent niet dat het daadwerkelijk een goedkope auto is. € 25.000 is veel geld voor een krap autootje met 95 pk en een schamele 190 kilometer range. Er is wel een versie met meer range, maar dan kom je boven de 25 mille uit. De Fiat 500 is nog steeds een heel leuk karretje om te zien, maar in technisch opzicht is het een tamelijk kansloze auto.

Fiat Grande Panda

€ 24.999

Gelukkig heeft Fiat ook nog een alternatief dat meer value-for-money biedt: de Grande Panda. Deze auto is een stuk ruimer dan de 500e en toch net zo duur. Bovendien heeft de Panda wél een acceptabele WLTP-range, van 320 kilometer.

Renault 5 E-Tech electric

€ 24.990

Van veel auto's uit dit lijstje word je niet echt vrolijk, maar dat geldt wel voor de R5. Renault beloofde van tevoren dat deze auto € 25.000 zou kosten, en ze hebben woord gehouden. Voor dat bedrag heb je de versie met 95 pk en 310 kilometer range. Één nadeel: met deze versie kun je niet snelladen. Voor deze functie zul je nog € 3.000 moeten bijbetalen. Dan krijg je ook meteen 120 pk. Maar helaas, die variant valt niet binnen ons budget van 25k.

Leapmotor B03X

€ 24.495

Wil je zoveel mogelijk auto voor je 25 mille, dan kun je niet om de Leapmotor B03X heen. Voor dit bedrag krijg je een 4,27 meter lange crossover met 510 liter bagageruimte. Dat is een scherpe deal, we kunnen niet anders zeggen. De B03X beschikt over 176 pk en 292 kilometer range. Eventueel kun je nog doorsparen voor 382 kilometer range, maar dan ga je uiteraard over het budget heen.

Hyundai Inster

€ 22.995

De Koreaanse inzending is de Hyundai Inster. Deze auto ziet eruit als een verlengde brommobiel, maar heeft wel hippe pixelverlichting. Met de goedkoopste versie heb je 97 pk en 327 kilometer range, maar ook met de variant die 115 pk en 370 kilometer range heeft, blijf je nog net onder de 25 mille.

Dongfeng Box

€ 23.499

De Chinezen zijn lang niet allemaal goedkoop (zoals vaak wordt geroepen), maar de Dongfeng Box is dat wel. Dit is een vrolijke B-segmenter met 95 pk. De instapper heeft 230 kilometer range, maar voor slechts € 1.000 extra heb je een grotere accu en 310 kilometer range. En je krijgt ook nog eens een rijkere uitrusting.

BYD Dolphin Surf

€ 22.990

Ook BYD is actief in het segment van de allergoedkoopste EV's, met de Dolphin Surf (niet te verwarren met de hybride Dolphin G DM-i). De specificaties zijn vergelijkbaar met de Dongfeng. Je kunt kiezen uit 220 kilometer range voor € 22.990 of 322 kilometer voor € 24.990. In alle gevallen heb je 88 pk. Als je de grotere accu kiest, kun je ook sneller laden, met 85 kW in plaats van 65 kW.

Citroën ë-C3

€20.990

Zolang de nieuwe 2CV er nog niet is (en dat gaat nog wel even duren), is de ë-C3 de goedkoopste EV van Citroën. Voor de prijs van een Kia Picanto krijg je een heuse EV, met 113 pk en 205 kilometer range. De Comfort Range, die 313 kilometer ver komt, valt helaas buiten het budget, want die kost € 25.750.

Geely E2

€ 20.990

Het concern Geely kennen we, maar nieuw in Nederland is het automerk Geely. Met de E2 mikken ze op de onderkant van de markt. Voor € 20.990 krijg je een 35 kWh accu, die goed is voor 252 kilometer WLTP-range. Snelladen kan met 60 kW. Vind je dat toch een beetje karig? Dan heb je voor € 22.990 de 47 kWh-versie, die 345 kilometer ver komt en kan snelladen met 80 kW. Geen slechte cijfers voor dat geld.

Renault Twingo E-Tech electric

€ 20.250

Een zeer interessante nieuwkomer is de Twingo E-Tech electric. Renault heeft het voor elkaar gekregen om een goedkope EV op de markt te zetten die zowaar enige begeerte opwekt. Ook in de meest kale uitvoering ziet de Twingo er leuk uit, met een kekke gele kleur en geinige velgen. Je kunt rekenen op 82 pk en 263 kilometer range. In tegenstelling tot de instapversie van de R5 kan deze auto gewoon snelladen, al gaat het niet enorm hard met 50 kW.

Leapmotor T03

€19.950

De Leapmotor T03 is een Chinees, maar deze auto wordt wel in Europa (Polen) gebouwd en door Stellantis gedistributeerd. De T03 heeft 95 pk en een range van 265 kilometer uit een 37,3 kWh accu. De Leapmotor ziet er goedkoop uit, maar dat is 'ie ook, met een vanafprijs van mínder dan € 20.000.

Dacia Spring

€ 19.500

De Dacia Spring is sinds jaar en dag de goedkoopste EV en dat is nog steeds het geval. Toch is er iets veranderd: dit is een compleet nieuw model, gebaseerd op de Twingo. Voor € 19.500 krijg je een auto die ook echt kaal is, zonder infotainmentscherm en zonder snellaadfunctie. Voor een bescheiden meerprijs van € 1.000 krijg je de variant die dat wel heeft, maar voor dat geld heb je ook een identieke Renault Twingo. Dus eigenlijk zijn er weinig redenen om de Spring boven de Twingo te verkiezen, tenzij je echt per se de allergoedkoopste EV wilt.

Deze auto’s vallen nét buiten de boot

Is € 25.000 geen keiharde grens en heb je toch net iets meer te besteden? Dan kun je ook de Volkswagen ID. Polo en de Cupra Raval in overweging nemen. Met een prijskaartje van € 25.990 vallen deze auto’s net buiten de boot, maar hè, we moeten ergens een grens trekken. Ook nog het overwegen waard is de MG4 Urban. Die auto heeft vergelijkbare specs als de ID. Polo, maar biedt meer ruimte voor hetzelfde geld.

Al met al is er genoeg te kiezen als je een elektrische auto zoekt die maximaal € 25.000 mag kosten. Wat zou jullie keuze zijn? Laat het weten in de comments!

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