Fabrieksnieuwe Lamborghini Countach op Marktplaats doet glunderen

In het begin van de jaren '70 kwam er een einde aan de productie van de Lamborghini Miura. De opvolger werd de alom bekende en tevens iconische Countach. Toen hij in 1971 werd gepresenteerd op de Autosalon in Genève kreeg hij de naam: LP 500 Countach. Wat staat voor Longitudinale Posteriore, wat Italiaans is voor het principe dat de motor in lengterichting in de auto ligt. De 500 staat voor de cilinderinhoud. Countach betekent dan weer allemachtig, wauw en verbazingwekkend in het Piedmontese dialect. De reden voor deze naam? Een ingenieur bij Lamborghini kon zijn ogen niet geloven toen hij het prototype te zien kreeg door meester-designer Marcello Gandini en reageerde met het stopwoordje ‘Countach’. Dit bleef hangen en de iconische naam was geboren.

Het specifieke model dat we bij onze vrienden van Marktplaats hebben gevonden is een zogenoemde LP5000 S, dit was de tweede evolutie van de 3 verschillende evoluties die er gebouwd zijn. Dat hield in dat de Countach de enorme taartschep achterop kreeg, naast een nog meer uitgesproken voorbumper en wielkasten die nog verder uitgeklopt zijn. Uit de V12 haalden ze maar liefst 374 pk. Dit vermogen zat achter een handgeschakelde vijfbak in het H-patroon. Ondanks dat de snelheidsmeter tot 320 km/u gaat heeft hij ‘maar’ een topsnelheid van ongeveer 264 km/u. Van dit specifieke model Countach zijn er welgeteld 323 gebouwd, een bijzonder uniek apparaat dus.









Zou de eerste eigenaar fan zijn van Marco Borsato?

Rood, rood en nog meer rood. Zoals te zien is op de foto's zal de lievelingskleur van de eerste eigenaar misschien wel rood zijn. Zowel van buiten en van binnen is hij rood uitgevoerd, zelfs de vloermatten zijn rood. Alsof je nog niet genoeg zou opvallen met een Countach...

Dit prachtexemplaar van de Lamborghini Countach rijdt al even rond op de aardbol en heeft de nodige kilometers gemaakt, 55.045 om precies te zijn. Voor een klassieker uit 1982 is dat natuurlijk niet veel. Nou wil het toeval ook nog zijn dat het hier gaat om een fabrieksnieuwe Countach. Niet zoals bij de Brabantse Rick van Stippent maar door de ervaren mannen van Mugello Engineering uit Hilversum. Zij hebben ervoor gezorgd dat de ongeblazen V12 weer als nieuw loopt. Ook is de volledige carrosserie helemaal naar nieuwstaat gebracht door het aluminium weer volledig blank te maken.

De liefhebber die interesse heeft in deze klassieker zal diep in de buidel moeten tasten. De vraagprijs is niet mals, wat mede zal komen door het tot nieuwstaat maken van de klassieke posterauto. Het desbetreffende autobedrijf vraagt namelijk maar liefst 695.000 euro voor de Lamborghini Countach op Marktplaats. Je krijgt er wel een icoon voor terug dat zomaar nog verder in prijs zal stijgen. Hij is hier te bekijken.