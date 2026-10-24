Een gebruikte Nissan Leaf leasen: verstandig of geld weggooien?

Een beetje elektrische occasion hoeft tegenwoordig echt niet de jackpot te kosten. Voor zo’n €14.000 heb je bijvoorbeeld een Nissan Leaf uit 2021, terwijl je bij een aanbieder zoals Yourlease ook een gebruikte Leaf uit 2021 kunt leasen. Dat kost je dan €465,50 per maand. Maar ja, wat is onderaan de streep eigenlijk goedkoper en dus slimmer: lekker kopen of vier jaar lang maandelijks aftikken voor je EV? We zoeken het uit.

Kopers moeten eerst flink betalen

Ik vond op Marktplaats bijna dezelfde Leaf als die Yourlease aanbiedt en die heb je voor ongeveer €14.000 Daarna is de auto helemaal van jou, maar gratis rijden doet 'ie natuurlijk niet.

Een allriskverzekering van €75 per maand (met zeven schadevrije jaren) kost over vier jaar zo'n €3.600. Onderhoud komt neer op €480 tot €1.200. De wegenbelasting stijgt onderweg: tot en met 2028 betaal je voor een EV 70 procent van het tarief, in 2029 75 procent en vanaf 2030 de volle mep. Reken op zo'n €2.650 tot €3.450.

Alles bij elkaar opgeteld kom je uit op zo'n €20.730 tot €22.250. Nou, ga er vanuit dat de Leaf na vier jaar nog ergens tussen de €5.000 tot €9.000 waard is, dan kost het kopen je zo'n €11.730 tot €17.250. Banden, reparaties en de rente die je op je spaargeld misloopt komen daar nog wel bij. En van een particulier krijg je geen garantie. Laadkosten rekenen we niet mee.

Leasen is lekker makkelijk

Heb je geen zin in al die kosten en dat moeilijke gedoe? Dan kan de Leaf natuurlijk gewoon zonder gezeik leasen bij bijvoorbeeld Yourlease. Daar betaal je voor deze Leaf €465,50 per maand, bij 12.500 kilometer per jaar en een contract van 48 maanden. Na vier jaar kom je dan uit op €22.344.

Daarvoor zijn verzekering, wegenbelasting, onderhoud, reparaties en pechhulp inbegrepen. Staat de auto langer dan 72 uur in de garage, dan krijg je gewoon vervangend vervoer. Dat is allemaal best prettig. Let wel op het eigen risico, de kosten voor extra kilometers en wat je betaalt bij het inleveren.

De accu kan het best vervelend maken

Dit is misschien wel het vervelendste, de accu. Want als die echt kapot gaat kan je met enorme kosten komen te zitten. Mits je de auto hebt gekocht natuurlijk. Daarnaast neemt de capaciteit in de loop der jaren ook af. Bij de Leaf al helemaal, want de accu heeft geen actieve koeling. Maar goed, zoals we altijd zeggen: laat vóór de aankoop altijd de State of Health (SoH) meten.

Nissan geeft 8 jaar of 160.000 kilometer accugarantie, dus voor een Leaf uit 2021 loopt die in 2029 af. Gaat je accu daarna kapot? Dan betaal je een nieuwe accu van je eigen centjes. En dat kan je zo €10.000 kosten. Bij een leaseauto ligt dat risico natuurlijk grotendeels bij de leasemaatschappij.

Wat is wijsheid?

Naast elkaar wint kopen ruim:

Kostenpost Kopen Leasen Aanschaf of leasetermijnen €14.000 €22.344 Verzekering €3.600 inbegrepen Onderhoud €480 – €1.200 inbegrepen Wegenbelasting €2.650 – €3.450 inbegrepen Restwaarde na vier jaar – €5.000 tot – €9.000 auto gaat terug Netto kosten €11.730 – €17.250 €22.344

Zelfs in het slechtste geval zou je met kopen ruim €5.000 goedkoper uit zijn. Maar nogmaals, krijg je echt een accu-probleem dan kan de hele rekensom snel veranderen.

Conclusie

Wil je gewoon lekker goedkoop rijden en laat je de accu goed checken, dan is kopen de slimste keuze. Heb je geen zin om in één keer veel geld neer te leggen en wil je graag zekerheid en een vast maandbedrag, dan zit je met lease prima.

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