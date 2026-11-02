Een moderne Ferrari kopen kan ineens verrassend voordelig

Een Ferrari kopen voor de prijs van een beetje aangeklede BMW 5 Serie. Het klinkt misschien wat optimistisch, maar het kan dus gewoon. En dan hebben we het niet over de Ferrari Mondial of iets anders incourants, maar over een behoorlijk moderne cabriolet met een atmosferische V8.

We hebben het over de Ferrari California. Een auto die bij zijn introductie in 2008 nogal wat wenkbrauwen deed fronsen. Want Ferrari had ineens een model gebouwd waarmee je ook gewoon comfortabel op vakantie kon. Met een elektrisch inklapbare hardtop, een automatische versnellingsbak en zelfs twee piepkleine achterstoeltjes.

De Ferrari die alles anders deed

De California was op meerdere gebieden een primeur voor Ferrari. Het was de eerste productie-Ferrari met een V8 voorin, de eerste met een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling en de eerste met een metalen klapdak.

Onder de lange motorkap lag een atmosferische 4,3-liter V8 met 460 pk. Daarmee ging de California in minder dan vier seconden naar de 100 km/u en liep hij ruim 300 km/u. Toch werd de California door sommige Ferrari-liefhebbers een beetje neergekeken. Hij was te comfortabel, te zwaar en vooral niet extreem genoeg. Een Ferrari voor mensen die liever naar Saint-Tropez reden dan naar het circuit. Zoals vrijwel elke Ferrari-bezitter, maar dat terzijde.

Maar goed, juist daardoor is hij tegenwoordig relatief betaalbaar.

Deze staat gewoon op Marktplaats

Op Marktplaats staat namelijk een California uit 2011 te koop. De auto heeft 69.512 kilometer gereden en beschikt over onder meer 20-inch velgen, carbonafwerking in het interieur, schakelflippers en een achteruitrijcamera.

Volgens de verkoper heeft de Ferrari onlangs nog een grote onderhoudsbeurt gehad ter waarde van 5.500 euro. Dat is prettig, want hoewel de aanschafprijs inmiddels behoorlijk is gezakt, zijn de onderhoudskosten natuurlijk nog altijd die van een Ferrari.

En dan de prijs. Voor deze California wordt 79.950 euro gevraagd. Daarmee is het zelfs een van de goedkoopste Ferrari's die momenteel in Nederland te koop staan. Voor dat bedrag krijg je dus een knalrode Ferrari met een atmosferische achtcilinder, een klapdak en prestaties waar je je ook vandaag nog niet voor hoeft te schamen.

Alleen even onthouden dat een voordelige Ferrari niet automatisch een goedkope Ferrari is.

Dat we dat even helder hebben.