Een Porsche duur? Nee joh, helemaal niet!

Je hebt er al een voor een habbekrats

Je hebt er al een voor een habbekrats

Je hebt er al een voor een habbekrats

Zou er soms een addertje onder het gras zitten?

Vraag aan tien mensen wat een Porsche kost en de kans is groot dat er bedragen van een ton of meer voorbij komen. Maar dat hoeft helemaal niet. Op Marktplaats koop je namelijk al een Porsche voor minder dan een gebruikte kleine stadsauto.

Neem deze Porsche Cayenne S uit 2004. Onder de motorkap ligt een 4,5-liter V8 met 340 pk, hij heeft vierwielaandrijving, een automaat, airco en zelfs een trekhaak. De kilometerstand? Een kleine 320.000 kilometer. De vraagprijs? Slechts €3.950.

Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. En als we diep in onze zoel kijken is dat eigenlijk ook wel een beetje zo.

De eerste generatie Cayenne is de afgelopen jaren namelijk veranderd van peperdure SUV in koopje. Niet omdat het slechte auto's zijn, maar omdat onderhoud en reparaties nog steeds het prijskaartje van een nieuwe Porsche hebben. Luchtvering die ermee stopt, een automaat die aandacht nodig heeft of een V8 die begint te zweten en je bent al snel meer kwijt dan de aanschafprijs van de auto. Daarom zijn veel exemplaren tegenwoordig verrassend goedkoop.

Dat neemt niet weg dat je voor nog geen vier mille behoorlijk veel auto krijgt. De Cayenne was destijds misschien wel de belangrijkste Porsche ooit. Puristen moesten niets van een SUV hebben, maar juist dit model zorgde ervoor dat Porsche financieel gezond bleef en later auto's als de 918 Spyder en de huidige 911 kon ontwikkelen.

Bovendien was de eerste Cayenne 'over engineered', oftewel veel sterker (en complexer) gemaakt dan nodig is. In tegenstelling tot wat veel mensen denken kun je met deze auto prima het terrein in. Hij heeft lage gearing, luchtvering om hem lekker hoog te zetten en je kunt het middendifferentieel vergrendelen. Allemaal pure offroad goodies pur sang. Daarom zie je ze ook relatief vaak als overlander.

Dus ja, een Porsche hoeft helemaal niet duur te zijn. Er eentje kopen is tegenwoordig zelfs verrassend betaalbaar. En wat het kost om hem rijdbaar te houden moet je gewoon maar niet aan denken.

Dan kan het alleen maar meevallen...