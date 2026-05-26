Deze Ferrari die wél mooi is, is nieuw en komt gewoon uit Nederland!

Jawel, Ferrari deed ooit mee in de rallysport. Het Nederlandse Maturo Competition Cars - dat je kunt kennen van de moderne Lancia Delta - zag de oude Ferrari 308-rallyauto en besloot er een eigen versie van te bouwen. Dat beviel, want na het rallykanon is er nu ook een Maturo 308 Stradale. En wat een plaatje is het!

De filosofie van het in Veghel gevestigde Maturo is simpel: bewijs een auto eerst onder de loodzware omstandigheden van de rallysport, en ontwikkel vanuit die hardcore ervaring een lekkere straatauto. Daarom is bij de 308 Stradale vrijwel elk kritiek onderdeel herzien. De stijfheid van het chassis, de ophanging, het remgevoel en de duurzaamheid van de aandrijflijn zijn met moderne materialen en kennis opnieuw opgebouwd. Om te zorgen dat de dynamiek klopt, wordt elk exemplaar persoonlijk getest en afgesteld door voormalig WRC-coureur Kevin Abbring.

Specificaties

Elke Maturo 308 Stradale begint zijn leven als een originele Ferrari 308 donorauto, mét behoud van het originele chassisnummer. De auto wordt volledig gestript, waarna het chassis wordt voorzien van meer dan 150 structurele verstevigingslassen en een rolkooi. De koets krijgt handgemaakte, bredere achterspatborden die direct verwijzen naar de brute Groep 4-winnende looks van weleer.

Onder de motorkap ligt de iconische atmosferische V8. Dankzij ingrijpende interne upgrades, een herzien ademhalingssysteem, scherpere nokkenassen en een op maat gemaakt Capristo-uitlaatsysteem, schopt de V8 het tot maximaal 400 pk.Schakelen doe je uiteraard nog altijd via de metalen open schakelcoulisse die zo kenmerkend is voor klassieke Ferrari's. De versnellingsbak zelf is echter volledig herzien met versterkte tandwielen, kortere (op de rallysport geïnspireerde) .

Verder is er een sperdifferentieel en is het onderstel, dat samen met Tractive is ontwikkeld, elektronisch instelbaar. Daarmee transformeert de 308 met een druk op de knop van een comfortabele Grand Tourer in een messcherp B-weggetjeskanon.

De cabine

Het interieur van de originele 308 stond niet bepaald bekend om zijn hoogwaardige afwerking. Maturo heeft het fragiele plastic uit de jaren zeventig dan ook resoluut naar de prullenbak verwezen. In plaats daarvan is de cabine opgetrokken uit koolstofvezel, geanodiseerd aluminium, hoogwaardig leder en Alcantara.

Wat mag dat kosten?

De orderboeken zijn inmiddels geopend en elke auto wordt in Nederland volledig met de hand gebouwd naar de wens van de klant. De prijzen voor de Maturo 308 Stradale beginnen bij € 425.000,-, en dat is nog exclusief de BTW én exclusief de aanschaf van de benodigde Ferrari 308-donorauto die ook al gauw 70.000 euro kost. De lastige hoofdvraag: is dat het waard?