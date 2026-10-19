Volkswagen waarschuwt Nederlandse EV-rijders: laad niet boven 80 procent

Volkswagen neemt bijzondere maatregelen. Door het brandgevaar van sommige EV’s moet je je ID terugbrengen naar de dealer. Doe je dat niet, dan volgen er maatregelen.

De terugroepactie is al even aan de gang in de VS . Inmiddels heeft de RDW bekend gemaakt dat er ook Nederlandse Volkswagens last hebben van het probleem. In Nederland kunnen de Volkswagen ID. Buzz, ID.3, ID.4 en ID.7 besmet zijn met de zieke batterij. Volgens de RDW zijn er wereldwijd bijna 29.000 auto’s mee gemoeid, waarvan ruim 1.500 in Nederland.

Wat is er aan de hand?

Het antwoord op de vraag hierboven zou Volkswagen graag willen hebben. Het merk weet het eigenlijk zelf ook niet. Wat ze wel weten: de kans op brand wordt verkleind door de batterij niet verder dan 80 procent op te laden. Dat is nu dan ook de tijdelijke fix.

Op Reddit vinden we een bericht dat Volkswagen heeft gestuurd naar ID-rijders. VW schrijft dat er vooralsnog geen oplossing beschikbaar is. “Voor uw veiligheid en als een voorzorgsmaatregel raadt Volkswagen aan om het batterijdoelniveau in te stellen op 80 procent totdat er een oplossing beschikbaar is en de reparatie is vervolledigd.’’

Wie niet luistert, moet maar voelen vindt Volkswagen. Het bericht gaat verder: “Tenzij u dit voor 21 oktober 2026 weigert, zal Volkswagen op of rond 27 oktober 2026 een tijdelijke voertuiginstelling toepassen die het opladen van de batterij beperkt tot 80 procent.’’

Goed besluit?

VW kan dus via een software-update ervoor zorgen dat je niet meer de mogelijkheid hebt om boven de 80 procent te laden. Online gaan mensen los over het feit dat Volkswagen dit kan. Ik sta daar wat anders in. Het is sowieso beter voor je accu om hem niet altijd naar 100 procent op te laden, maar om bij 80 procent te stoppen. Zoals collega Nicolas al ooit tikte: een langdurig hoge laadstatus zorgt voor extra belasting van de batterij en dus slijtage.

Zeker nu er brandgevaar is boven de 80 procent is het beter om via de autoinstellingen een laadlimiet van 80 procent aan te geven. Als je niet weet waar je dat moet zoeken of het vergeet, is het denk ik alleen maar handig dat Volkswagen het voor jou instelt.

Importeur Pon heeft afgelopen week de brieven de deur uit gedaan naar de eigenaren van geraakte VW’s. Wil je checken of jouw ID betrokken is? Gebruik de kentekencheck bij de RDW om te zien of de actie ook voor jouw elektrische Volkswagen geldt.

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