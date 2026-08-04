Deze Jaguar van de sultan kan van jou zijn

Iedere autoliefhebber kent wel iemand met een toffe verzameling. Een buurman met drie klassiekers, Jay Leno met een paar honderd auto's... en dan heb je nog de sultan van Brunei. Die speelde het verzamelen van leuke auto's op een compleet ander niveau. Hoeveel auto's hij precies bezit weet eigenlijk niemand, maar de schattingen lopen uiteen van een paar duizend tot ruim zevenduizend exemplaren. Heel af en toe ontsnapt er eentje uit die enorme collectie. En dat is altijd nieuws.

Een stukje autogeschiedenis

Op PistonHeads staat momenteel een Jaguar XJ220 uit 1992 te koop die ooit eigendom was van de sultan van Brunei. Alleen dat maakt de auto al vrij bijzonder, maar de kilometerstand doet er nog een extra lekker schepje bovenop. De Jaguar heeft namelijk pas 2.646 mijl gereden. Omgerekend is dat zo'n 4.260 kilometer. Dat is voor een auto van 34 jaar oud echt bijna nieuw.

De vraagprijs bedraagt omgerekend ongeveer 640.000 euro. Niet bepaald koopjeshoekmateriaal, maar voor een XJ220 met zo'n verleden is dat misschien nog niet eens zo'n gek bedrag.

Wat opvallend is, is dat er in 2014 ook een XJ220 van de sultan opdook op een veiling. Echter was dat dus een andere dan de XJ220 waar we het nu over hebben. Niet gek, want de beste man had er meerdere.

















Toen Jaguar de supercarwereld wilde veroveren

Eind jaren tachtig wilde Jaguar laten zien dat het ook een echte supercar kon bouwen. De Britse autobouwer onthulde in 1988 de XJ220 Concept en gaf uiteindelijk in 1992 groen licht voor de productie. Onder de lange motorkap belandde helaas geen V12, zoals eigenlijk wel de bedoeling was, maar een 3,5-liter biturbo V6 met 542 pk en 644 Nm. Schakelen doe je gewoon ouderwets zelf via een handgeschakelde vijfbak.

De XJ220 werd met de hand gebouwd door Tom Walkinshaw Racing (TWR) in Bloxham en had in die goede oude tijd een Britse nieuwprijs van 470.000 pond. Daarmee was het begin jaren negentig een van de duurste productieauto's die je kon kopen.

















Van paleis naar PistonHeads

Na zijn tijd in de collectie van de sultan keerde de Jaguar terug naar het Verenigd Koninkrijk. Opvallend genoeg werd hij pas in 2002 voor het eerst geregistreerd. Sindsdien is de auto onderhouden door Jaguar Cars en later Jaguar Classic. De XJ220 is uitgevoerd in Spa Silver met een Smoke Grey Connolly-lederen interieur en is sinds 2018 in handen van dezelfde eigenaar.

Of je nu vooral valt voor de auto of voor het verhaal erachter: veel dichter bij de mysterieuze collectie van de sultan van Brunei kom je waarschijnlijk niet. Tenzij je natuurlijk nog ergens 640.000 euro in een oude sok vindt.

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