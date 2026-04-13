Goedkoop elektrisch autootje krijgt bedrijfswagenversie

Niet alle ondernemers kunnen in een dikke pick-up of omgebouwde G-Klasse rijden. Je moet als beginnend ondernemer ergens beginnen. Het kan tegenwoordig maar beter in een EV die niet veel ruimte beslaat. Iets als een Leapmotor T03-bedrijfswagen.

De T03 is het kleinste model van Leapmotor. Het is een hatchbackje ter grootte van een Fiat 500. Voor de bedrijfswagenversie gebruikt Leapmotor het bewezen recept: haal de achterbank weg, plaats een kooi achter de voorstoelen en klaas is Kees. Door de open ruimte achter de stoelen kun je nu 657 liter aan bagage kwijt. Ongeveer net zoveel als je in een grote SUV kwijt kunt met de achterbank omhoog. Het maximaal laadvermogen is 220 kilo.

Het Chinese automerk heeft er één elektromotor ingelegd die 95 pk en 158 Nm sterk is. Je scheurt ermee in 12,6 seconden naar de 100 km/u en houdt op met versnellen bij 130 km/u. Dat heb je natuurlijk niet nodig als je in de stad gaat klussen, maar het is maar dat je het weet.

Dankzij een 37,3-kWh batterijpakketje kom je maximaal 256 kilometer ver. DC-laden gaat met maximaal 45 kW. Da's niet heel sterk. Niet gek dus dat Leapmotor een 30-80-laadtijd communiceert in plaats van de gebruikelijke 10-80-tijd. Goed, je hebt 36 minuten nodig om van 30 naar 80 procent op te laden. Je kunt hem ook aan de AC-lader leggen. Dan laad je met maximaal 6,6 kW.















Ondanks de kostendrukkende maatregelen om de auto zo goedkoop mogelijk te maken, zit er wel een 8-inch bestuurdersscherm én 10,1-inch middenscherm in. Op het schermpje kun je gebruik maken van navigatie, spraakbediening en wordt de auto draadloos geüpdatet. Via de Leapmotor-app kun je allerhande andere zaken regelen, zoals het opladen, klimaatregeling en de locatie.

Je kunt de kleine bedrijfswagen alleen bestellen in drie verschillende kleuren - Caribisch blauw, licht wit en Canopy grijs - en er zitten altijd 15-inch zwarte stalen velgen onder. Het idee van een kleine elektrische bedrijfsauto is niet gek in de huidige tijd, maar toch denk ik dat de meeste klusjesmannen en andere potentiële klanten hier niet op zitten te wachten. Je rijdt er toch een beetje mee voor lul, of niet?

