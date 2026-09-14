Een van de meest absurde supercars ooit gaat onder de hamer

Je kan een auto om verschillende redenen aanschaffen. Of je gaat er mee rijden, of het wordt een weekend warrior, of misschien is het wel de investering van de eeuw en zet je hem in een hoekje onder een doek. Deze Gordon Murray T.50 valt denk ik in die laatste categorie. Het ding is inmiddels vier jaar oud, maar heeft in die tijd ongeveer net zoveel kilometers gemaakt als een gemiddelde boodschappenauto op één zaterdag.

62 mijl. Dat is het.

Het gaat om chassisnummer 047, de 47e van slechts honderd gebouwde T.50’s. De supercar werd in 2024 afgebouwd en is sindsdien professioneel opgeslagen in het Verenigd Koninkrijk. De eigenaar heeft hem nooit geregistreerd en zelf ook nooit gereden. Op de teller staan slechts 62 mijl, omgerekend zo’n 100 kilometer.

Dat is dus eigenlijk gewoon nieuw. De auto heeft alleen de nodige fabriekstests meegemaakt en daarna mocht-ie lekker binnen blijven staan. Waarschijnlijk op een plek waar de luchtvochtigheid beter geregeld wordt dan bij menig mens thuis.

Nu mag iemand anders bepalen wat ermee gebeurt. RM Sotheby’s veilt de T.50 van 23 tot en met 30 september via het Sealed-platform. De geschatte opbrengst ligt tussen 4,9 en 5,4 miljoen euro.











Geen normale supercar

En voor dat geld krijg je ook geen normale supercar. Gordon Murray bouwde de T.50 juist als een soort middelvinger naar de moderne pk- en gewichtsstrijd. De auto weegt namelijk maar 997 kilo en heeft een atmosferische 4,0-liter Cosworth V12 met 661 pk. Die draait door tot een krankzinnige 12.100 toeren per minuut en wordt niet geholpen door turbo’s of een elektromotor.

Daar komt een handgeschakelde zesbak bij, drie pedalen en jawel: drie zitplaatsen. De bestuurder zit in het midden, net als bij de legendarische McLaren F1, die tevens ook ontworpen is door Gordon Murray. Achterop zit bovendien een ventilator die onderdeel is van het actieve aerodynamische systeem.

Het exemplaar heeft een super toffe Harrier-lakkleur met Luffield Tan-leder en charcoal Alcantara. De lak is bovendien voorzien van satijnen PPF, waardoor hij eruitziet alsof hij rechtstreeks uit een veel te dure mancave komt.













Een investering op vier wielen

De oorspronkelijke kopers betaalden in 2020 ongeveer 2,36 miljoen pond, destijds omgerekend zo'n 2,6 miljoen euro. De volledige oplage was binnen twee dagen uitverkocht. Niet zo gek, want Gordon Murray heeft natuurlijk een naam hoog te houden.

Dat de T.50 als verzamelobject serieus geld waard is, bewees chassis 009 al. Die auto bracht in april 2023 maar liefst 8,035 miljoen dollar op, omgerekend ruim 6,9 miljoen euro.

Of nummer 047 dat bedrag gaat benaderen, moet we nog zien. Maar als je deze T.50 koopt, krijg je in ieder geval een auto die vrijwel rechtstreeks uit de fabriek lijkt te komen. Tenminste, nadat je eerst bijna vijf miljoen euro hebt overgemaakt.

En dan heb je nog maar één probleem: je moet er natuurlijk wel vanaf blijven.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover