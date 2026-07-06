Eén van de zeldzaamste Lamborghini's ooit gaat onder de hamer

Een atmosferische V12, een handbak en al het vermogen lekker naar de achterwielen. Tegenwoordig klinkt dat bijna als een fantasie, maar Lamborghini bouwde het rond de eeuwwisseling gewoon. Precies, dat was de Diablo: een old school supercar zonder elektronische onzin. Alsof dat nog niet gek genoeg was, bouwde Lamborghini ook nog de nóg extremere Diablo GT. En laat daar nu net één van onder de hamer gaan.

Minder luxe, meer Lamborghini

De Lamborghini Diablo GT verscheen in 1999 als een straatlegale ode aan Lamborghini's raceprogramma. Alles was puur gebouwd voor prestaties. Brede spatborden, een heerlijk grote diffuser, NACA-luchtinlaten, een hoodscoop en een grote achtervleugel maakten vrijwel meteen duidelijk dat dit niet 'gewoon' een Diablo was.

Onder de motorkap/achterklep lag ook niet langer de bekende 5,7-liter V12, maar een nieuwe 6,0-liter atmosferische twaalfpitter met 575 pk. Daarmee beukte de GT in ongeveer 3,5 seconden naar de 100 km/u en liep hij door tot een fabrieksopgave van 338 km/u. Bizarre cijfers, ook vandaag de dag nog.

En misschien nog wel veel leuker en belangrijker: waar Lamborghini enkele jaren eerder vierwielaandrijving introduceerde op de Diablo VT, bleef de GT lekker ouderwets. Alle 575 pony's gingen via een handgeschakelde vijfversnellingsbak naar de achterwielen. Prettige wedstrijd!













Eén van de zeldzaamste

Lamborghini was oorspronkelijk van plan om slechts 80 exemplaren te bouwen. Dat zijn er iets meer geworden, 83 auto's verlieten namelijk de fabriek. Daarmee is de GT één van de zeldzaamste straatversies van de Diablo. Alleen de latere Diablo 6.0 SE is nóg exclusiever.

Het exemplaar dat binnenkort wordt geveild bij Bonhams is nummer 74 van de 83. Hij is uitgevoerd in Black Rage met een zwart lederen interieur en wat sappige carbon dingetjes her en der. Op de teller staat slechts 14.207 kilometer en volgens de veilingdocumentatie is de auto de afgelopen negentien jaar onderhouden door een Lamborghini-specialist. Kijk dat is wel wat je wilt.







Van vóór alle elektronica

Juist daarom zien veel liefhebbers de Diablo GT als misschien wel de puurste moderne Lamborghini. Geen dubbele koppeling. Geen vierwielaandrijving. Geen rijmodi, torque vectoring of miljoenen assistentiesystemen. Alleen een gigantische beuker van een V12, drie pedalen, achterwielaandrijving en weten dat één verkeerde stuurbeweging behoorlijk rommelige gevolgen kan hebben. Beetje spanning is leuk laten we maar zeggen.

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