Lucid toont beeld van Cosmos en geeft toe: het ligt niet aan jou, het ligt aan ons

De laatste keer dat we iets van Lucid Motors hebben vernomen, was dat er een nieuwe CEO het roer overnam. De ex-liftenbouwer kwam met grootse plannen binnen en zou de automaker wel even uit het dal liften. De nieuwe Cosmos is daar een belangrijk onderdeel van, maar haast wordt er niet mee gemaakt, zo lijkt het.

Ergens vorige week, als voorbereiding op de presentatie van de cijfers over het derde kwartaal, slingerde Lucid een promovideo online. Oplettende kijkers zien daarin de eerste beelden van de aankomende Cosmos. De auto die veelal wordt gezien als de levenslijn die de Amerikaanse autobouwer zo hard nodig heeft.

De Lucid Cosmos moet het gaan opnemen tegen de populairste EV ter wereld: de Tesla Model Y. En daarbij lijken de kaarten al in het nadeel van Lucid geschud te zijn, want hij wordt iets duurder en de actieradius zou vooralsnog op 485 kilometer uit een 69 kWh-accupakket blijven steken. De ietwat rijker uitgeruste Model Y Long Range haalt op papier 603 km voor dezelfde prijs.

Uitstel of realistische voorspelling?

Maar dat is allemaal nog speculeren, want CEO Silvio Napoli vertelde beleggers dat de productie van de Cosmos pas ergens in de tweede helft van 2027 gaat beginnen. Dat houdt in dat de Cosmos pas ergens eind volgend jaar van de band zal rollen.

Nu komt dat nieuws niet helemaal als donderslag bij heldere hemel. Eerder liet Napoli al weten dat de bouw van de fabriek in Saoedi-Arabië vertraging heeft opgelopen en op z'n vroegst pas ergens eind 2026 opgeleverd zal worden. Pas vanaf dat moment kan het merk beginnen met de inrichting en het optuigen van de toeleveringsketen, iets wat ook maanden in beslag neemt.

Napoli schetst dus eigenlijk een vrij realistisch verwachtingspatroon en doet, hoe onlogisch het ook is in de wereld van vandaag, geen overdreven beloftes die hij toch niet kan houden.

Het ligt niet aan de auto's, het ligt aan ons

In het verlengde van die onlogisch realistische manier van communiceren, vertelde de kersverse CEO ook doodleuk dat Lucid er nogal een zooitje van had gemaakt de afgelopen tijd. Intern waren er namelijk meerdere orders kwijtgeraakt, waardoor er klanten verloren gingen.

Om dat te voorkomen is nu een systeem ingericht waarbij Lucid precies weet wat er geproduceerd en verscheept wordt. Ook is duidelijk waar de auto's in voorraad staan en wanneer ze verkocht kunnen worden aan klanten. Dit was hard nodig, want Lucid produceerde meer auto's dan het verkocht en moest daardoor de productie afschalen om de voorraad weg te kunnen werken.

Wat Napoli hier tussen de regels door ook mee probeert te zeggen, is dat het niet aan de auto's ligt. Er zijn genoeg klanten te vinden voor de producten die Lucid maakt, maar het gaat intern fout. Daar richt de nieuwe topman zich op. Het stroomlijnen van de interne processen, zodat niet alleen de Air en de Gravity hun weg naar klanten kunnen vinden, maar dat het vanaf het startschot van de Cosmos ook vlekkeloos zal verlopen. Of dat gaat lukken, zien we pas volgend jaar. Tot die tijd overleeft Lucid sowieso nog wel, want het heeft een monsterlening van 1,75 miljard dollar losgepeuterd bij de Saoedische investeerder.

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