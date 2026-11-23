Toen de McLaren F1 in 1994 op de markt kwam was dat een big deal. Toen de McLaren P1 in 2013 op het toneel verscheen was dat ook een hele happening. En toen de McLaren W1 in 2024 verscheen gebeurde er eh… vrij weinig. Op een of andere manier weet deze auto de gemoederen totaal niet bezig te houden.

We waren de McLaren W1 alweer bijna vergeten, maar nu is dan toch de eerste klantenauto geleverd. Daarmee komt de W1 maanden later op de markt dan zijn aartsrivaal, de Ferrari F80, terwijl deze auto’s binnen tien dagen van elkaar onthulden werden.

Mantis Green

De gelukkige eerste eigenaar is een Japanse klant, die koos voor een tamelijk opvallende kleurstelling. Zijn McLaren W1 is knalgroen (Mantis Green) met een matchend interieur in groen alcantara. Dat de eigenaar graag aandacht wil, blijkt ook wel uit het feit dat hij in zijn Instagram-post alle beroemde YouTubers oproept om langs te komen.







Omdat iedereen de W1 alweer half vergeten is, zullen we ook de specificaties weer even oplepelen. Het recept is hetzelfde als bij de McLaren P1: één V8, twee turbo’s en één elektromotor. De V8 is echter wel volledig nieuw. Tot nu toe lag in alle McLarens een variatie op dezelfde V8, maar voor de W1 is een nieuwe motor ontworpen. Deze is 4,0 liter groot en kan 9.200 toeren draaien.

Net zo snel als een CLA 45

Alleen de V8 levert al 928 pk, meer dan het totale vermogen van de McLaren P1. Daar komt nog een elektromotor bij, waardoor het systeemvermogen uitkomt op 1.275 pk. Het koppel bedraagt 1.340 Nm. Daarmee kan de McLaren W1 een topsnelheid halen van 350 km/u. Dat voelt alleen niet meer zo indrukwekkend, nu een Chinese auto de 500 km/u heeft aangetikt… En de sprint van 0 naar 100 km/u in 2,7 seconden? Tsja, dat kan de nieuwe CLA 45 AMG ook.

Dit soort cijfers zeggen dus weinig meer vandaag de dag. En qua design is de McLaren W1 ook behoorlijk generiek. Je kunt zeggen wat je wil van de Ferrari F80, maar die heeft tenminste wel een onderscheidend design. Dit alles verklaart waarschijnlijk waarom de W1 ons een beetje koud laat. Of worden jullie wel opgewonden van deze auto? Laat het dan vooral even weten.