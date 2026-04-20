Nederland bereidt zich voor op oliestress

Alsof jij en je auto het al niet zwaar genoeg hebben met brandstofprijzen waar je eng van wordt, komt daar nu ook nog een officieel “crisisplan olie” bij. Geen paniek: je hoeft nog niet met twintig jerrycans in de rij te staan. Maar achter de schermen wordt er wél stevig geschakeld.

Fase 1: vooral veel kijken en praten

Sinds vandaag zit Nederland officieel in fase 1 van het Landelijk Crisisplan Olie. Klinkt spannend, is het ook wel een beetje, maar in de praktijk betekent het eigenlijk dat de overheid gewoon extra alert is. Er wordt gekeken naar voorraden, internationale ontwikkelingen en hoe afhankelijk sectoren eigenlijk zijn van olie.

De aanleiding is natuurlijk het gedoe in het Midden-Oosten, met name rond de Straat van Hormuz, waar een groot deel van de wereldwijde olie langs moet. Minder schepen = minder olie = meer stress. Voor automobilisten verandert er voorlopig dus helemaal niets. Ja, behalve dat je misschien iets harder vloekt bij de pomp.

Prijscrisis, geen pompcrisis

Wat echter wel een belangrijk detail is: er is nog geen fysiek tekort aan brandstof in Nederland. Dus nee, je hoeft je roadtrip niet te cancelen of alles op de fiets te doen (al is dat misschien geen slecht idee).

Wat we wél zien, is een prijscrisis. Brandstof wordt duurder omdat de aanvoer onder druk staat. En dat voel je direct. Airlines zoals KLM schrappen inmiddels vluchten omdat ze simpelweg niet meer rendabel zijn.

Volgens Haagse bronnen zitten we zelfs tegen fase 2 aan, maar officieel blijven we nog even in de “rustig blijven en monitoren”-modus.

Wat als het erger wordt?

Mocht de situatie verder verslechteren, dan schuiven we door naar fase 2. Dan gaat de overheid actiever communiceren en mogelijk vragen om zuiniger met brandstof om te gaan. Vrijwillig hoor, dus geen brandstofpolitie die je rijstijl gaat beoordelen.

In fase 3 wordt het wel serieuzer. Denk aan snelheidsverlagingen of beperkingen voor bedrijven. Ja, dat betekent dus mogelijk 100 km/u… overal… alweer.

En fase 4? Dat is het doemscenario: rantsoenering. Dan bepaalt de overheid wie nog mag tanken en wie even moet wachten. Denk aan prioriteit voor hulpdiensten, zorg en voedseltransport. Maar goed nieuws: dat ligt volgens het kabinet nog heel ver weg.

Nederland zit (nog) safe

Nederland heeft als oliehub in Europa een relatief sterke positie. Dankzij opslag en raffinage, vooral in Rotterdam, zijn we niet meteen de pineut als het ergens knelt. Sterker nog: we exporteren zelfs veel diesel en kerosine. Maar ook hier geldt: als de wereldmarkt echt vastloopt, dan merken wij dat uiteindelijk ook.

Voor nu kunnen we nog maanden vooruit, al hangt veel af van hoe lang de spanningen in het Midden-Oosten blijven sudderen. Vervelend is de hele situatie in ieder geval wel.

Via: Nu.nl