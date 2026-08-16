WTF: allereerste Ferrari Luce verkocht voor 40 miljoen

Over de Ferrari Luce is in principe genoeg gezegd, maar we beginnen toch enigszins te merken dat de eerste schok nu wel achter de rug is. Daarmee is het tijd voor de Luce om hetzelfde leven te leiden als elke andere Ferrari. Waaronder een veiling waar de allereerste wordt verkocht met de winst uitgekeerd richting de Ferrari Foundation. De hamer is gevallen bij een ongekend hoog bedrag van 40 miljoen dollar.

Bij de RM Sotheby's veiling van Monterey Car Week hebben de grootste verzamelaars ter wereld sowieso al de portemonnee vol met flappen klaar, dus dit was hét podium voor Ferrari om de eerste Luce beschikbaar te stellen. Chassis 000 is expres door de experts van Tailor Made uniek samengesteld in een bijzondere specificatie. Het thema is wit: exterieur in Madreperla Semi-Gloss, interieur in Perla Le Mans en zaken als witte velgen en een zwart two-tone dak. Bij dit soort auto's maakt het eigenlijk allemaal niks uit, want het is de allereerste van een model Ferrari. Luce of niet.

Ferrari Foundation

Dat de Ferrari Luce meer ging opleveren dan een normale Luce, dat konden we wel aan zien komen. Zoals wel vaker gooit Ferrari er de bonus bovenop dat de winst richting de Ferrari Foundation gaat, waar namens Ferrari het geld wordt gebruikt om allerlei projecten te steunen. Al is het voor de koper ook lucratief, want zo veel geld aan het goede doel schenken (wat dit in principe is) zorgt ervoor dat het bedrag belasting aftrekbaar is. Dat leverde al eerder vrij bizarre bedragen op voor een Ferrari, maar deze Luce slaat alles.

We hebben het al verklapt, maar de hamer is gevallen op 40 miljoen dollar. Dat herhalen we even: de allereerste Ferrari Luce is verkocht voor 40.000.000 dollar. Ondanks dat de dollar-tot-euro-conversie momenteel vrij heftig is, heb je het alsnog over 34.580.000 euro. En ja, het gros daarvan gaat dus naar het goede doel, maar dan nog. Dit is niet alleen een bizar bedrag voor een 'normale' Ferrari, het is ook de allerduurste auto die bij RM onder de hamer is gegaan tijdens Monterey Car Week. Of men dus grof geld wil betalen voor een Luce: ja. Zo lang je er maar een goed doel mee steunt.

En de rest

Dat de Ferrari Luce de duurste auto is tijdens Car Week, dat verrast ons. Helemaal als je weet wat er nog meer gepresenteerd werd. Zoals wel vaker (en we kijken er niet meer raar van op) is er weer flink geld betaald voor de Big Five van Ferrari. 12 miljoen voor een F50, 11,5 miljoen voor een 288 GTO, 9,4 miljoen voor een Enzo, 8,7 miljoen voor een LaFerrari en 8,3 miljoen voor een F40. Een coachbuilt Duesenberg uit 1935 leverde 9 miljoen op. De Bugatti Mistral en Pagani Huayra uit de collectie van Vince Zampella waren goed voor 8,3 en 8 miljoen. Het zijn resultaten waar we niet meer van schrikken en dat op zich is bewijs dat de automarkt qua geld echt op een bijzonder punt zit.

Ferrari SP3 Daytona

De drie auto's die op de Luce na voor het meeste geld verkocht zijn, willen we toch nog even uitlichten. Voor 17.825.000 dollar of 15.410.000 euro is er een nieuwe koper gevonden voor de Ferrari SP3 Daytona van Vince Zampella. De SP3 Daytona is al een uiterst bijzondere auto vanwege zijn status in de Icona-series, plus het is natuurlijk een soort LaFerrari zonder hybride-unit in een bijzondere koets. De SP3 stond vorig jaar in de schijnwerpers omdat er één extra werd gebouwd, die wederom met een link naar de Ferrari Foundation is verkocht voor ruim 25 miljoen dollar. De koper van Zampella's SP3 krijgt gewoon de auto, punt. Dan is bijna 18 miljoen erg veel geld voor een moderne Ferrari. De nieuwe eigenaar krijgt een SP3 in de kleur Giallo Triplostrato met zwarte accenten.

Chevrolet Corvette Grand Sport (C2)

Misschien wel de grootste verrassing is de auto die daarna het duurst was. Dat is een Chevrolet Corvette uit 1963, de C2-generatie. Maar dan wel een Grand Sport, een naam die Chevrolet dit jaar nog terug bracht. Een Corvette is altijd al een vrij ruim geproduceerde auto geweest, maar de Grand Sport was echt iets speciaals. Vandaar dat er van de C2 Grand Sport maar vijf gebouwd zijn en maar drie coupés.

Bovendien is deze auto altijd bedoeld geweest voor de autosport en is er een ellenlange lijst van races die de C2 heeft gewonnen in zijn carrière. Dit was het wapen van team Chevrolet tegen legendes als de Shelby Cobra. De Corvette is bovendien volledig gerestaureerd om weer zo fris als een hoentje te zijn. Deze zeldzame kans leverde op dat iemand er 18.705.000 dollar voor over had, omgerekend 16.170.000 euro. Gezien de gemiddelde waarde van een C2 Corvette van tussen de 60 en 200.000 dollar een flinke duit.

McLaren F1 GTR

Dan de auto die het allerduurste was geweest als de allereerste Ferrari Luce niet present was op de veiling. Een McLaren F1 gooit sowieso hoge ogen op een veiling, dankzij zijn zeldzaamheid en mythische status als ultieme auto-ervaring zijn de waardes momenteel al krankzinnig. De F1 die gisteren verkocht is, is misschien wel de meest mythische F1 ooit.

Om mee te beginnen, het is een F1 GTR, de raceversie. Het betreft chassis '10R', die ook wel bekend staat als de 'Popart F1'. Dit vanwege de rode lak met grote gele GTR-stickers en vrij clashende gele velgen, in dus een soort Popart-stijl. Dat maakt hem al uniek en iconisch, maar dan is 'ie ook nog eens sinds 1999 het kindje geweest van fervent verzamelaar Nick Mason, de drummer van Pink Floyd. Mason heeft hem nieuw verkregen vanuit de McLaren-fabriek na de F1 zijn racecarrière, waarna hij de auto niet alleen 25 jaar heeft gehouden maar ook meermaals ermee heeft geracet. Mason heeft hem wel gecrasht tijdens een Goodwood Members Meeting, maar dat is door McLaren-specialist Lanzante vakkundig hersteld. Officieel dus wel een schadeauto, waar iemand 34.655.000 dollar voor heeft betaald (29.960.000 euro). De auto is sinds een jaar in handen van een onafhankelijke partij die hem overnam van Mason, dat is de verkoper nu.

Afijn, voor verzamelaars is Monterey Car Week weer eens een manier geweest om flink diep in de buidel te tasten. Alle aangeboden en verkochte auto's kan je vinden bij RM Sotheby's.

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