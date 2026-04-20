Eerste geluiden na vergadering over F1-regelwijzigingen baren zorgen

Vandaag praten de Formule 1-teams, -coureurs, de FIA en de F1-organisatie over auto-aanpassingen in de sport die nog voor de GP van Miami (3 mei) ingevoerd worden. Mercedes-teambaas Toto Wolff is de eerste die uit de school klapt over de vergadering. Zijn quotes moeten de F1-fans zorgen baren.

Wolff doet aan verschillende F1-media zijn verhaal. Het probleem: Wolff is heel erg positief. Hij zegt: "Ik moet zeggen dat de gesprekken tussen de coureurs, FIA, Formule 1 en teams constructief zijn geweest en dat we allemaal dezelfde doelstellingen delen. Hoe kunnen we het product verbeteren en het racen puur maken? Uiteindelijk kijken we ook naar wat er kan worden verbeterd qua veiligheid.[...] Ik ben voorzichtig optimistisch dat we op één lijn zitten met de eerder genoemde doelstellingen, terwijl we ook de kwaliteit van het racen waarborgen."

Waarom dat slecht nieuws is? Het is Wolff en zijn Mercedes-collega’s er alles aan gelegen om zo min mogelijk verandering aan te brengen. De zilverpijl steekt met kop en schouders boven de rest van het F1-veld uit. Die dominantie wil je graag aanhouden. Ja, je hebt niks aan dominantie als er niemand kijkt doordat de raceactie niet om aan te gluren is, maar toch: je gaat wel mooi de boeken in als kampioen.

Geen grote wijzigingen nodig?

De Oostenrijkse Merc-teambaas benadrukt hoe voorzichtig de FIA en F1 moeten zijn met regelwijziging midden in het seizoen. De regelgevers moeten volgens Wolff ‘’Met een scalpel en niet met een honkbalknuppel’’ te werk gaan. Hij vervolgt: ‘’Ik denk dat we tot goede oplossingen komen die we hopelijk vandaag zullen bekrachtigen. We zijn pas drie races onderweg en op een bepaalde manier moeten we leren van het verleden, waarin soms op een grillige manier beslissingen werden genomen en we te ver gingen, om later te beseffen dat het niet goed was."

In de vergadering van vandaag gingen de aanwezigen in op het oplossen van twee problemen: Hoe kunnen we de kwalificatie spectaculairder en leuker maken voor de coureurs? En hoe kunnen we de veiligheidsdoelen aanpakken en tegelijkertijd beschermen wat echt goed is aan het racen, zoals het inhalen? Als het aan Wolff ligt zijn de eerste stappen in de juiste richting met deze meeting gezet zonder door te schieten, maar ook niet te weinig doen.

Precies goed dus, en dat baart mij zorgen. Is het terecht dat ik de positieve Wolff zie als een indicatie dat er niet/niet genoeg gaat veranderen of ben ik nu te cynisch?