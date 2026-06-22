Eerste hybride Turbo S op Marktplaats is bijzonder prijzig

De Porsche 992 Turbo S Mk2 is nog maar net op de markt, maar de eerste occasion staat nu al op Marktplaats. En het is ook echt een occasion, want deze auto heeft al een particuliere eigenaar versleten. Maar die was ‘m na 3 maanden alweer zat.

Om de verschillen tussen facelifts en pre-facelifts te zien bij Porsche, moet je doorgaans een doorgewinterde spotter zijn, maar bij de 992.2 Turbo S is het vrij eenvoudig. De verticale lamellen in de voorbumper zijn een duidelijke weggever dat dit de nieuwe is. De onderhuidse wijzigingen zijn echter interessanter.

Hybride

Porsche heeft de facelift aangegrepen om de Turbo S een hybride te maken. De Turbo S heeft twee elektromotoren die geïntegreerd zijn in de turbo’s en nog eentje op de PDK-bak. Dit alles zorgt ervoor dat een turbogat definitief verleden tijd is. Bovendien is de Turbo S idioot snel: 0 tot 100 km/u doet ‘ie in 2,5 seconden. Of in dit geval dan 2,6 seconden, omdat het de cabrio is.















Om deze Turbo S een sleeper te noemen gaat wat ver, maar in de kleur Aventurine Green ziet deze auto er best ingetogen uit. Terwijl deze auto dus net zo snel is van 0 tot 100 als een Bugatti Veyron of een Lamborghini Revuelto. De Porsche 911 kan met zijn 711 pk dus auto's van 1.000+ pk bijhouden.

Prijs is even schrikken

Deze auto werd eind maart geleverd aan de eerste Nederlandse eigenaar, en er is in de afgelopen drie maanden 5.123 kilometer op de teller gezet. Deze auto is dus praktisch nieuw, maar alsnog is de prijs even schrikken. Er wordt € 439.995 (!) voor deze 911 gevraagd op Marktplaats.

De nieuwprijs van deze auto was € 413.847 - wat al heel duur is - maar de verkoper heeft er nog eens 26 mille bovenop gegooid. Je kunt voor dat geld dus ook zelf een exemplaar volledig samenstellen en nog geld in je zak houden. Het voordeel is alleen dat je met deze meteen weg kunt rijden.

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