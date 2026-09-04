Eerste inzet nieuwe politievoertuigen misschien nog niet de beste inzet?

De popo heeft nieuwe waggies! Die moeten ingereden worden en dan kun je beter maar meteen belangrijk werk doen toch?

De politie heeft nieuwe Snelle Interventievoertuigen (SIV's). Daarvoor werden de Audi's ingeruild voor Mercedessen. Waarom kon je uiteraard al uitgebreid lezen op Autoblog. Onze Chief Tyre Smoker Wouter deed daar al diepgaand onderzoek naar.

Die nieuwe auto's zijn eindelijk gearriveerd en worden momenteel netjes en rustig ingereden. Niet onze woorden, maar die van de Verkeerspolitie Midden-Nederland. Nu nog niet als SIV, want snel mag dus nog niet. Ze rijden nu dus surveillerend over 's heren wegen. Dat doen ze natuurlijk niet met hun ogen dicht, dus toen er over de A73 gecruiset werd en er een begeleid convoi exceptionnel uit Polen voorbij schoof, waren de heren/dames van de politie er als de kippen bij.

Te vroeg vertrokken

Wat was er dan aan de hand, hoor ik u denken. Nou het was 19.15 uur en dan mag zo'n konvooi nog helemaal niet rijden. Alleen tussen 10.00 en 15.00 uur of 20.00 en 06.00 uur mogen dit soort speciaal transporten over onze wegen rijden. Het konvooi nam de afslag de N273 richting Baarlo en daar besloot de Verkeerspolitie Midden-Nederland zich op te stellen als de Verkeerspolitie Limburg en het transport langs de kant te zetten.

Op Instagram legt de politie uit waarom. Zo'n groot en zwaar transport mag vanwege de omvang alleen buiten de spits rijden. Vanwege de veiligheid enzo. Klein probleem, een transport als dit stilzetten is nog niet zo simpel, dus besloot de politie de hele weg gewoon af te sluiten, zodat de controle veilig kon worden uitgevoerd. Nou zeg het maar, is het dan veiliger om de combinatie op de weg stil te zetten en zo de weg te blokkeren? Of was dat misschien ook niet persé de beste keuze?

In ieder geval kreeg het transport een prent en klopt de pliesie zichzelf op de borst. De eerste inzet van de SIV's is een feit, maar of dit nou de beste inzet was? Zelf vindt de Verkeerspolitie Midden-Nederland in ieder geval van wel. En jullie?

Headerfoto via Verkeerspolitie Midden-Nederland