Eerste Koenigsegg Gemera klantenauto wordt gevandaliseerd op straat

Lekker dan: heb je net de allereerste Koenigsegg Gemera klantenauto in ontvangst genomen, wordt ‘ie gevandaliseerd. Dat is de eigenaar overkomen in Kopenhagen.

Stenders Garage (niet de eigenaar) deelt op Instagram foto’s van de gevandaliseerde auto in de Deense hoofdstad. Naar verluidt zijn er bakstenen tegen de auto gegooid. Het resultaat is in ieder geval een grote barst in de voorruit, een barst in de linkerzijruit en een beschadigde buitenspiegel. En misschien nog wel meer.

Aangezien het een Koenigsegg betreft kan schade al heel snel in de papieren lopen. Dit is niet een kwestie van een nieuwe voorruit à € 250 bij Carglass. Maar goed, gezien het feit dat een Gemera zo’n € 2 miljoen kost, zal geld waarschijnlijk niet het grootste issue zijn voor de eigenaar. Het is vooral heel erg kloten om je auto zo aan te treffen voor je hotel.

Eerste klantenauto

Des te meer omdat de gloednieuw is. Deze Gemera werd nog maar een maand geleden afgeleverd. Het betreft de allereerste Koenigsegg Gemera klantenauto. Dat heeft overigens lang geduurd, want de auto werd in 2020 al onthuld. Dat was toen een surreëel moment: de Autosalon van Genève was toen op het allerlaatste moment afgeblazen, maar de Gemera werd alsnog onthuld vanaf een lege beursvloer.

De Gemera was onthuld met een driecilinder (de Tiny Friendly Giant), maar die is inmiddels geschrapt. Toen Koenigsegg ook een V8-optie aanbod, bleek niemand meer geïnteresseerd in een driecilinder. Daarom is de Gemera nu alleen nog maar met een V8 leverbaar. Begrijpelijk, maar ergens ook wel zonde, want de Tiny Friendly Giant was een bijzonder innovatieve motor, zonder nokkenas.

De eerste klantenauto is overigens erg fraai uitgevoerd, in de kleur Johan Röd met zilverkleurige velgen. We hadden de auto zelf niet fraaier kunnen samenstellen. Oké, misschien met een bruin interieur… Hoe dan ook: doodzonde dat een of andere malloot het nodig vond om met z’n poten aan deze auto te zitten.

Foto’s: Stenders Garage

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover