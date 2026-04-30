Eerste indicatie van F1-auto’s na regelwijziging belooft veel goeds!

Eindelijk is het dit weekend zover: de terugkeer van de F1! Helaas is er na de GP van Miami van deze zondag alweer een pauze van drie weken, maar dat is voor later. Eerst gaan we kijken of de regelwijzigingen van de F1 voor jou aanleiding zijn om weer te gaan kijken. Het eerste teken komt van McLaren en belooft verbetering.

Speciaal voor deze race onder de nieuwe omstandigheden doet McLaren iets bijzonders: ze delen wat van de telemetrie. Het oranje raceteam heeft de nieuwe regels toegepast in een simulatie van de kwalificatie voor de GP van Australië. Vervolgens vergelijkt McLaren de resultaten met de race eerder dit jaar en met de GP van Australië 2025.

Aan bovenstaande grafiek is goed te zien waar de vernieuwde auto’s trager zullen zijn. De ronde begint al met een stuk minder snelheid, maar bij het remmen vertraagt de nieuwe auto iets minder hard dan de eerste spec van 2026. Het meest interessante deel is het lange stuk vol gas wat je halverwege de grafiek ziet. De voorgaande 2026-auto bouwt snel op naar de topsnelheid waarna een grote dip volgt vlak voor het remmen. Dit is het super-clippen waarmee we worden doodgegooid. Bij de nieuwe auto neemt het accelereren eerder wat af, maar is de daling veel minder sterk dan voorheen. Ook kun je later beginnen met remmen.

Voor extra tekst en uitleg praat Mark Temple ons bij. Hij is de technische baas op de Performance-afdeling van McLaren en werkt al sinds 2003 bij het F1-team. Temple voorspelt: "Ik denk dat we minder opportunistische inhaalpogingen op ongebruikelijke plekken gaan zien, maar dat is voor de veiligheid een verstandige afweging. Op de lange rechte stukken zal er weinig veranderen.’’

Hij vervolgt: "Ik denk dat de mogelijkheid nog steeds bestaat, bijvoorbeeld bij twee lange rechte stukken achter elkaar – zoals richting bocht 17 en daarna naar bocht 1. Het kan nog steeds gebeuren dat een auto bij een inhaalpoging te veel energie verbruikt en vervolgens op het volgende rechte stuk weer wordt ingehaald."

Dit gebeurde de afgelopen jaren ook veelvuldig op deze plekken, dus dat is niet aan de auto’s te wijten. Tevens is het volgens Temple iets positiefs, ‘’omdat het inhalen een sterker strategisch element krijgt. De coureur moet meer nadenken, en het zal de rijders belonen die hun acties analyseren, ervan leren en die optimaliseren."

Ik zie de regelwijziging als een stap in de goede richting. Het had van mij nog wel wat extremer gemogen, maar ach; je moet ergens beginnen en je moet ook alle teams mee kunnen krijgen. Kijk jij ook al wat meer uit naar de rest van het seizoen of heb je je F1 TV-abonnement al opgezegd en geloof je het wel?

