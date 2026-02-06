Eerste zoutbatterij in EV-productieauto: goedkoper, maar niet altijd slechter!

Is dit dan de doorbraak die EV’s nodig hebben?

We worden doodgegooid met de ontwikkelingen op het gebied van de solid state-batterij. Logisch, want deze batterijtechnologie wordt nog steeds gezien als de toekomst voor EV’s. Maar aan de andere kant van het accuspectrum gebeurt ook genoeg. Het hoeft namelijk niet altijd droog te zijn. Het kan ook gewoon eenvoudiger en goedkoper.

Zeg hallo tegen de Changan Nevo A06 (ook bekend als de Qiyuan A0, voor de liefhebbers). Hieronder zie je het eerste nieuwe exemplaar met de bijzondere batterij. De hoofdfoto boven dit artikel is een A06 van een eerdere generatie. Het is de eerste auto die in massaproductie wordt genomen met een natriumbatterij (ook wel Sodium-ion genoemd).

Sterker nog, het is de eerste echte productieklare zoutbatterij. CATL, ’s werelds grootste accubouwer, levert de nieuwe accupakketten en claimde al eerder dat deze chemische samenstelling wel eens een doorbraak kon betekenen voor EV’s over het algemeen.

Zoutbatterij is beter dan de LFP-accu

CATL heeft daarbij zeker een punt, want de natriumbatterij biedt de nodige voordelen. Naast dat dit soort accupakketten relatief eenvoudig zijn en gemaakt kunnen worden van grondstoffen die goed verkrijgbaar zijn, kunnen ze zich meten met de bewezen inzetbaarheid van LFP-accupakketten. CATL claimt namelijk dat een natriumbatterij 175 Wh per kilogram kan halen, wat vergelijkbaar is aan hedendaagse LFP-pakketten.

De Changan Nevo A06 heeft in dit geval een 45 kWh-zoutbatterij waarmee hij volgens de fabrikant 400 kilometer moet kunnen afleggen. CATL geeft aan dat het nog maar het begin is voor de technologie en dat er afstanden van 500 tot 600 kilometer uit eenzelfde accupakket in de aantocht zijn.

De zoutbatterij heeft daarbij als extra voordeel dat hij beter blijft presteren onder extreme omstandigheden dan LFP en lithium-ion. Ook is het nog veiliger en stabieler, wat maakt dat er een nog lager brandgevaar komt kijken bij auto’s die de relatief jonge accutechniek bij zich dragen. CATL heeft naar eigen zeggen met een boormachine meerdere gaten in cellen gemaakt, zonder dat hierbij een thermische reactie op gang kwam.

Het kan nog goedkoper

Als je dan nog niet helemaal overtuigd bent van de toekomst van de natriumbatterij, dan moet je nog even naar de prijs kijken. Het is op dit moment namelijk een goedkopere accutechnologie dan LFP. Dat komt voornamelijk omdat de zoutaccu minder afhankelijk is van lithium, wat een steeds duurdere grondstof wordt.

Aangezien de LFP-batterij vooral gebruikt wordt om de verkoopprijzen van EV’s te drukken, is het aannemelijk dat prijzen nog verder kunnen zakken als de natriumbatterij z’n opmars maakt. Een accupakket is immers nog steeds het duurste onderdeel van een EV.

Dus, is dit dé batterij die we straks allemaal in onze elektrische en hybride auto’s hebben liggen?