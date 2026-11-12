Eigenaar dumpt in één keer zijn gelimiteerde Porsches

Porsches zijn misschien wel de ultieme rijdersauto’s, maar niet alle eigenaren kopen een Porsche om er daadwerkelijk mee te rijden. De gelimiteerde modellen zijn natuurlijk ook investeringsobjecten. Een Italiaanse eigenaar verkoopt nu in één klap zes Porsches, waaronder een aantal zeer recente exemplaren waar niet mee gereden is.

Nu moeten we natuurlijk een beetje voorzichtig zijn met speculeren over de reden van de verkoop. Voor hetzelfde geld is de beste man overleden. Maar het lijkt erop dat hij deze auto’s als investering heeft gekocht, gezien de lage kilometerstanden. We nemen de auto’s één voor één met jullie door.

Porsche 992 Spirit 70 (2026)

De nieuwste auto van het stel is de Spirit 70, die nog dit jaar van de band is gerold. De Spirit 70 is het derde model in de zogeheten Porsche Heritage Design-reeks, na de Targa 4S Hertage Design Edition en de Sport Classic. De Spirit 70 is gewoon een Carrera GTS, maar dan met een jaren ’70-sausje. Dit sausje bestaat uit een bijzonder kleurtje (Olive Neo), zwarte striping en een interieur met psychedelische Pasha-bekleding. Er zijn 1.500 exemplaren van gebouwd. Toch lijkt dit geen goede investering te zijn. De nieuwprijs in Italië was € 250.000, RM Sotheby’s verwacht een opbrengst van slechts € 160.000 tot € 190.000 voor dit exemplaar met 558 kilometer. Dat verbaast ons overigens niet, want de Spirit 70 is uiteindelijk niks meer dan een leuk aangeklede Carrera GTS.

Porsche 992 S/T (2024)

De 992 S/T is al een stukje specialer. Niet qua aantallen, want er zijn 1.963 exmeplaren gemaakt. Wel qua techniek. Deze auto kun je namelijk zien als een GT3 RS ‘Touring’. Al is dat ook een beetje een lastig verhaal, want de GT3 RS moet het vooral hebben van zijn aerodynamica. En laat de S/T dat nu juist niet hebben. Motorisch is het verschil niet zo groot: de 4,0 liter boxermotor levert 525 pk in plaats van 510 pk. Verder is de S/T 40 kg lichter. Maar daarmee is het wél de lichtste 911. Daar zal de eigenaar overigens weinig van gemerkt hebben, want er staat 1.260 kilometer op de teller. Of er veel winst gemaakt gaat worden is nog maar zeer de vraag. De nieuwprijs van deze auto was ongeveer € 345.000 inclusief opties en RM Sotheby’s rekent op € 300.000 tot € 350.000.

Porsche 992 Sport Classic (2023)

We noemden ‘m net al even: ook de Sport Classic maakt onderdeel uit van de Porsche Heritage Design-reeks. Deze versie heeft daadwerkelijk iets unieks te bieden: de motor van een 992 Turbo met achterwielaandrijving en een handbak. Feitelijk is dit dus het recept van de Turbo zoals ‘ie vroeger was. Maar dan met de looks van een Carrera RS. Hartstikke gaaf. Van de 992 Sport Classic zijn 1.250 exemplaren gebouwd en daarom is ook met deze auto nauwelijks gereden: er staat 1.032 kilometer op de teller. Het veilinghuis schat de waarde in op € 280.000 tot € 320.000 en dat zou betekenen dat er ook op deze auto geen of weinig winst gemaakt gaat worden.

Porsche 992 Targa 4 GTS Edition 50 Years Porsche Design (2023)

Zo’n lange naam en dan krijg je gewoon een zwarte 911 Targa. Deze Edition 50 Years Porsche Design is uitgevoerd in een bijzondere eh… zwarte kleurstelling. Dit moet wel de meest laffe special edition zijn die Porsche heeft uitgebracht. Het enige wat de auto nog een heel klein beetje bijzonder maakt is de ruitjesbekleding en de grijze striping op de zijkanten. En er staat een handtekening van Ferdinand Porsche op de middentunnel, plus 50 Years Porsche Design-inscripties op de dorpels. Maar als je het van zulke details moet hebben, dan weet je dat een special edition niet speciaal genoeg is. De verwachte opbrengst is € 150.000 tot € 180.000, terwijl er 2.556 kilometer op de teller staat.

Porsche 996 Turbo S (2005)

Deze niet-gelimiteerde 996 Turbo S is grappig genoeg nog de zeldzaamste van het stel. De Turbo S zie je tegenwoordig op iedere straathoek, maar ten tijde van de 996 was dit nog een hele bijzondere versie. De Turbo S werd alleen in 2005 geleverd, toen de productie van de reguliere 996-varianten al gestopt was. Daarom zijn er nog geen 1.000 exemplaren van de Turbo S gebouwd en dan de Cabrio maar zo’n 300. Het vermogen steeg met 30 pk ten opzichte van de normale Turbo, voor een totaal van 450 pk. Dit exemplaar werd origineel in de VS geleverd en is voorzien van een fraai bruin interieur. Hij mag weg voor € 80.000 tot € 130.000, als de inschatting van RM Sotheby’s een beetje klopt.

Porsche 911 S (1973)

Tot slot nog een klassieker: deze Targa uit 1973. Deze auto verliet de fabriek met een 2,4 liter motor, maar in 2019 is de motor volledig gereviseerd en opgeboord naar 2,7 liter. Daarbij steeg het vermogen van 190 naar 227 pk. De auto is tevens overgespoten en opnieuw bekleed in het recente verleden, dus zowel technisch als optisch staat deze 911 er heel strak bij. Op de veiling zou de auto goed moeten zijn voor een bedrag tussen de € 130.000 en de € 150.000.

Welke is jouw favoriet uit deze collectie? Laat het weten in de reacties!

Foto's: RM Sotheby's