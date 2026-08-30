Eigenaar gaat visje halen met een Ferrari van €2 miljoen

Hoe meer een auto waard wordt, hoe kleiner de kans dat je deze auto in het wild tegenkomt. Het is treurig, maar waar. Gelukkig zijn er toch nog bazen die soms hun klassieke Ferrari van stal halen. Zo ging deze eigenaar gewoon een visje halen in Breukelen met zijn 275 GTB.

De Ferrari 275 GTB hoort wat ondergetekende betreft absoluut thuis in het rijtje met de mooiste auto’s ooit getekend. Misschien wel helemaal bovenaan, boven de E-Type of de 250 GTO of wat dan ook. Dat is natuurlijk subjectief, maar dat de 275 een meesterwerk is staat buiten kijf. Dan moeten we natuurlijk ook even de designer credit geven: dat was Francesco Salomone voor Pininfarina.

Short nose

We kijken hier naar een exemplaar uit 1965. Dit betekent dat het een 275 is van de eerste serie a.k.a. de short nose. Vanaf 1966 kreeg de 275 een langere neus, ter bevordering van de aerodynamica, samen met diverse andere technische upgrades. Het design bleef verder grotendeels intact, dus je moet goed kijken om deze twee versies uit elkaar te houden.

Onder de motorkap ligt de legendarische Colombo V12, die in de 250 al de nodige iteraties had ondergaan. Het blok in de 275 is de laatste doorontwikkeling van de Colombo V12. Deze is 3,3 liter groot en in de eerste serie goed voor 280 pk. Dat was in ieder geval de fabrieksopgave. Boze tongen beweren dat de 275 in de praktijk iets minder vermogen leverde, maar dat maakt verder niet uit. Een auto uit de jaren ’60 koop je vandaag de dag toch niet voor het vermogen.

Nog niet lang in Nederland

Dit exemplaar verkeert nog niet zo lang in de Lage Landen: de Ferrari werd in 2021 geïmporteerd. De auto is destijds geveild via veilinghuis RM Sotheby’s, maar staat niet meer op hun website. Helaas kunnen we dus niet meer boven water krijgen wat er voor betaald is. We kunnen wel een inschatting maken: waarschijnlijk minstens 1,5 miljoen. En in de tussentijd is de auto zeker niet minder waard geworden. Reken maar dat de auto sinds 2021 een paar ton in waarde is gestegen.

Los van de waarde is dit natuurlijk een geweldige spot. Sterker nog: het is de Autoblog Spot van de Week. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en maak kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van € 100! Bovendien zijn we momenteel weer op zoek naar vakantiespots. Als je die uploadt met #vakantiespot2026 in de beschrijving, maak je ook nog eens kans op een mooi Autoblog-strandlaken.

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