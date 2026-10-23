Eigenaar verkoopt prachtige BMW-collectie op Marktplaats

Je kunt je collectie met zeldzame BMW’s aanbieden bij een veilinghuis, maar je kunt ze natuurlijk ook gewoon op Marktplaats zetten. Dat heeft iemand gedaan, want er is in één klap een hele reeks BMW-pareltjes online gekomen.

De verkoper uit Enter heeft negen BMW’s in de aanbieding. Dit zijn stuk voor stuk bijzondere modellen. Je moet er wel snel bij zijn, want de Bimmers staan nog maar sinds gisteren online en er zijn nu al drie auto’s gereserveerd. Dus hier geldt: op is op. We nemen de auto’s met jullie door, van nieuw naar oud.

De meest recente auto uit de verzameling is een E92 M3. Die auto begint sowieso al een verzamelobject te worden, met zijn unieke 4,0 liter V8. Dit specifieke exemplaar is zeker een collector’s item, want het betreft een Lime Rock Park Edition. Deze special edition is uitgevoerd in Fire Orange, een kleur die we kennen van de M3 GTS. Verder is de Lime Rock Park voorzien van wat leuke goodies, zoals een carbon splitter en spoiler en een lichtgewicht uitlaat. Om de feestvreugde te verhogen laat het ESP meer toe en is de auto met 10 millimeter verlaagd. Dit exemplaar heeft 88.000 kilometer op de klok en staat nog maar sinds augustus op Nederlands kenteken. De verkoper wil er € 85.000 voor hebben.

De nieuwe M5 Touring is inmiddels op iedere straathoek te vinden, maar dat geldt zeker niet voor de E61. Hier zijn er slechts 1.025 van gebouwd, terwijl het niet eens een gelimiteerd model was. Een V10 in een stationwagen is ook een unieke combinatie. Daarom moet je ook flink in de buidel tasten voor dit zeldzame M-model: de verkoper wil er € 65.000 voor hebben.

De voorganger van de E92 is ook aanwezig: de onvolprezen E46 M3. Dit exemplaar is voorzien van prachtige, originele CSL-velgen. Helaas voor de puristen is het een SMG. Ook staan er al veel kilometers op de teller, namelijk 225.000 stuks. De auto staat momenteel op gereserveerd, maar de vraagprijs was € 35.000.

De goede BMW-collectie is natuurlijk niet compleet zonder een oer-M3. Dit is niet zomaar een E30 M3, maar een heuse Evo 2. Hier zijn maar 500 exemplaren van gebouwd gedurende, waarvan dit nummertje 138 is. Om alle twijfel weg te nemen dat het een echte Evolution is, zit er een Geburtskunde van BMW bij. Ook deze auto heeft nog een opvallend vers kenteken, daterend uit februari. Als je interesse hebt, is de kans aanwezig dat je achter het net vist, want ook deze M3 is al gereserveerd. De verkoper wilde er € 145.000 voor hebben.

Deze 6 Serie is in de basis een stukje ouder dan de E30 M3, maar dateert uit hetzelfde bouwjaar, namelijk 1988. Het betreft een 635 CSi, met een 212 pk sterke zes-in-lijn. Deze auto heeft juist een heel oud kenteken, want het betreft een origineel Nederlandse E24. De auto is verfraaid met originele Alpina-velgen en een Alpina-interieur. Met een vraagprijs van € 35.000 is dit een van de goedkopere auto’s van het stel.

De enige niet-BMW uit de collectie, want dit is een Alpina. Oké, heel flauw, maar het is dus een echte Alpina. Deze auto was ooit een 323i, maar heeft van Alpina de 2,8 liter zes-in-lijn uit de 528i gekregen. Zoals de meeste Alpina’s is dit een zeldzame verschijning: er zijn 533 exemplaren gebouwd. Daarom is de vraagprijs ook niet mals: € 118.000.

Dit is dan weer géén echte Alpina, maar een 323i die achteraf is omgebouwd naar een Alpina. Dat is gedaan met originele Alpina-onderdelen, dus het resultaat is praktisch hetzelfde. Het lijkt erop dat de auto alleen niet de motorische upgrades heeft gekregen, maar dat mag de pret niet drukken. Van de originele Alpina C1 2.3 zijn er overigens maar 35 gebouwd, dus die auto is nagenoeg onvindbaar.

Nee, dit is geen echte Batmobile, maar wel een fraaie replica. Of hommage, zo je wil. Helaas is de informatie over deze auto verder summier, maar op de foto’s ziet de auto er in ieder geval als nieuw uit. Waarschijnlijk heeft de ombouw dus recent plaatsgevonden. Ook deze auto is al gereserveerd, maar de vraagprijs was € 110.000. Op basis daarvan zou je bijna denken dat het een echte 3.0 CSL is, maar daarvoor betaal je vandaag de dag nog iets meer.

Deze BMW 3.0 Si uit 1972 is de oudste auto van het rijtje, maar heeft niet de oudste motor. Er is namelijk een zes-in-lijn uit de E34 M5 in gehangen. Die zou goed moeten zijn voor dik 300 pk, een flinke upgrade ten opzichte van de 200 pk die de 3.0 Si oorspronkelijk leverde. Om te zorgen dat het totaalplaatje nog een beetje klopt is de auto ook voorzien van Wilwood-remmen, een Bilstein-schroefset, een sperdifferentieel en meer. Kortom: een uniek project. Kennelijk zijn er nog geen foto’s van de voltooide auto, want de enige twee plaatjes waar de auto in zijn geheel op staan zijn AI. Desalniettemin vraagt de verkoper er € 137.500 voor.

Welke dikke BMW ga jij het liefst ophalen in Twente? Laat het weten in de reacties!

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