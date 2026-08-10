Eigenaren klagen Mercedes aan wegens heet AMG-logo op stoelen

Een nieuwe week, een nieuwe bizarre rechtszaak uit de VS. Recent schreven we nog over een vrouw die zelf een Model Y crashte tijdens een proefrit en vervolgens Tesla aanklaagde, nu zit Mercedes in het beklaagdenbankje.

In de VS (waar anders?) hebben twee verschillende AMG-eigenaren gezamenlijk een rechtszaak aangespannen tegen Mercedes. De reden? De metalen AMG-logo’s op de stoelen worden te warm. Je verzint het niet.

Tweedegraads brandwonden

Deze kwestie is echter niet om te lachen. Een van de klanten heeft eerste- en tweedegraads brandwonden opgelopen. Dit is bevestigd door een dermatoloog, die zegt dat de letters AMG te zien waren in de brandwond. Ook de andere klant was gebrandmerkt met het AMG-logo. Je zou bijna denken dat het een branding strategy is van Mercedes, maar dan hadden ze het logo eigenlijk moeten spiegelen.

Compensatie

De aanklagers eisen nu dat Mercedes hen compenseert voor de medische kosten, want dat is in de VS allemaal niet gratis natuurlijk. Ook willen ze compensatie voor de fysieke en emotionele pijn. Want het gaat je natuurlijk niet in je koude kleren zitten, als je wordt gebrandmerkt.

Grappen en grollen terzijde: we weten allemaal hoe warm een auto-interieur kan worden in de zon. We kunnen ons dus best voorstellen dat gloeiend heet metaal op je blote huid geen pretje is. Je bent dus bij deze gewaarschuwd: draag altijd een shirt als je op een hete dag in een AMG gaat zitten. En misschien hebben de klaag-Amerikanen deze keer toch wel een punt en is het gewoon niet zo’n handig ontwerp.

Bron: Yahoo Finance

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