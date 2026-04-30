Ein-de-lijk: de massaproductie van de Tesla Semi is begonnen

Zoals jullie weten, kunnen sommige projecten van Tesla wat vertraging oplopen. Je zou soms bijna gaan denken dat een product helemaal niet komt. Maar dan heb je gewoon te weinig geloof in Elon Musk.

De Tesla Semi is nu namelijk eindelijk in productie gegaan. Deze elektrische vrachtwagen heeft inmiddels al bijna een youngtimerstatus, want de conceptversie werd al in 2017 getoond. Destijds werd beloofd dat de productie in 2019 zou starten. Dat is dus 2026 geworden.

Massaproductie

De oplettende lezer zal denken: wacht even, rijdt Pepsi niet al rond met Tesla Semi’s? Dat klopt, Pepsi heeft in 2022 al de eerste Semi’s in ontvangst genomen. Dat was alleen nog geen massaproductie. Het ging om enkele tientallen exemplaren die Tesla met de hand had gebouwd.

Nu is het eerste exemplaar daadwerkelijk van de productielijn gerold. Dit heuglijke feit wordt gedeeld op het X-account van Tesla Semi. Dit betekent dus het startschot van massaproductie, al moeten we maar afwachten hoe snel dat op gang gaat komen.

Range

De Semi is leverbaar in twee varianten: de Standard Range en de Long Range, die ook een langere cabine heeft. De Standard Range komt ongeveer 523 kilometer ver, de Long Range zo’n 800 kilometer. Vooral interessant is het snellaadvermogen: de Semi kan laden met 1,2 MW (1.200 kW). Het probleem is alleen dat daar de infrastructuur nog niet voor is.













Door het lange uitstellen is Tesla wel een beetje spuit elf, want concurrenten als Volvo hebben al volop elektrische trucks in productie. De Semi heeft echter wel meer range en is met een prijs van circa €250.000 voor de Long Range ook goedkoper. Dus in die zin is de Tesla Semi niet kansloos. En het feit dat de Semi van de band rolt geeft ook hoop dat de Tesla Roadster misschien ooit op een dag nog eens in productie gaat.

Foto: Tesla Semi op X