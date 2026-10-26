Eindbaas maakt van afgetrapte BMW i3 een elektrische pick-up

BMW heeft in de afgelopen jaren best wat bijzondere en toffe auto's gebouwd, maar een kleine elektrische pick-up hebben we eigenlijk nog niet gezien. Dat dacht deze Amerikaanse meneer blijkbaar ook en heeft het heft in eigen handen genomen. Hij kocht een afgetrapte BMW i3 en haalde vervolgens en zette vervolgens de zaag erin. Het resultaat? Een hele schattige BMW pick-up.

Een goedkope i3

Michael Pick (up) wilde een betaalbare elektrische pick-up bouwen voor minder dan 10.000 dollar, met een actieradius van minstens 480 kilometer. Als we dat bedrag omrekenen komen we uit op ongeveer 8.900 euro. De basis voor het hele project? Een schattige BMW i3 uit 2017 met dik 160.000 kilometer op de teller, een uitgeleefd interieur en hij startte niet.

Dat starten was gelukkig snel opgelost. Er zat namelijk geen 12V-accu in. Ja dan wordt starten een lastige zaak. Nadat Michael een nieuwe accu erin had geschroefd kwam de bijna 10 jaar oude BMW weer tot leven. Ook de lege hoogvoltageaccu was geen probleem, want deze i3 heeft een range-extender aan boord.

Maar daarna werd het pas echt leuk. Pick zaagde namelijk de hele achterkant en een deel van het dak eraf, gooide de achterbank weg en bouwde een constructie voor de laadbak. Dat klinkt misschien als een zondagsklusje maar vergeet niet dat de i3 voornamelijk uit carbonfiber bestaat. Daar gewoon de slijptol inzetten is niet zo goed voor je. Daarnaast moest ook alles worden versterkt en aangepast.

Flink wat upgrades

De laadbak van de i3 is voornamelijk van hout gemaakt, afgewerkt met wat beschermende coating, en verder beschikt die over verstelbare aluminium bevestigingsrails om ladingen vast te zetten. Aan de achterkant zit niet de achterklep die je gewend bent maar een lichtgewicht netje. Hartstikke praktisch, al zullen sommige mensen hier waarschijnlijk zenuwachtig van worden.

Ook het interieur werd lekker opgefrist. Het kleine originele scherm maakte plaats voor een 12 inch scherm met Apple CarPlay. Daarnaast wist Pick met coderingssoftware een functie te activeren waarmee hij zelf kan bepalen wanneer de range-extender aanslaat. Daardoor kan de BMW ongeveer 160 kilometer volledig elektrisch rijden. Met benzine in de tank loopt de totale actieradius op tot meer dan 540 kilometer.

Goedkoper dan een nieuwe pick-up

En duur was het uiteindelijk ook allemaal niet. Sterker nog, Pick heeft dit allemaal voor elkaar gekregen voor iets meer dan 7.100 euro. Dat is inclusief de aanschaf, ombouw, aanpassingen en een nieuw voorruitje.

De auto is hartstikke handig, maar verwacht niet dat je de halve Gamma in de achterbak kan pleuren. Het is en blijft een i3, geen Dodge Ram.

BMW heeft zelf in het verleden verschillende pick-ups gebouwd als eenmalig project, maar een productieversie is er helaas nooit gekomen. Michael Pick heeft dat probleem in ieder geval zelf opgelost. Met een zaag.

Via: BMWblog

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