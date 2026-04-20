Einde 2G wordt hoofdpijndossier voor automobilisten

Je auto kan tegenwoordig van alles: zelf inparkeren, je gordels verwarmen, je rijstijl bekritiseren, zeggen dat je koffie moet drinken etc. Maar binnenkort kan hij misschien niet eens meer 112 bellen als het écht misgaat. En dat is… toch best wel een dingetje.

2G eruit, probleem erin

Het probleem begint bij iets wat eigenlijk al lang afgeschreven is: het 2G-netwerk. Providers stoppen daar uiterlijk in 2027 mee. KPN per december, VodafoneZiggo ergens in dat jaar en Odido is er zelfs al mee gestopt.

Allemaal hartstikke logisch, want 2G is technologisch gezien zo modern als een fax verzenden. Alleen… miljoenen auto’s gebruiken het nog wél, net als bijvoorbeeld mijn BMW 1 Serie. Het verplichte eCall-systeem, dat ingevoerd is in 2018, draait namelijk op precies dat netwerk.

Dat systeem belt automatisch 112 bij een ernstig ongeluk en stuurt dan meteen je locatie mee. Handig als je zelf niet meer aanspreekbaar bent of ergens in een sloot ligt waar niemand je ziet. Maar zonder 2G? Dan gebeurt er dus eigenlijk niets. Volgens de ANWB bij tv-programma: Kassa, gaat het om zo’n twee miljoen auto’s in Nederland die hierdoor geraakt worden.

APK-stress en een politieke uitweg

Het wordt natuurlijk nog veel leuker, of eigenlijk: pijnlijker. eCall is onderdeel van de APK. Dus als het systeem niet werkt... Precies. Dan kom jij niet meer door de APK. Om die reden slaat de ANWB alarm en vindt dat de overheid en Europa veel te traag reageren. Ondertussen rollen er zelfs nog auto’s van de band die afhankelijk zijn van 2G.

Minister Vincent Karremans erkent het probleem en wil voorkomen dat automobilisten de dupe worden. Zijn oplossing: een uitzondering op de APK-regels. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat jouw auto technisch prima is, maar toch wordt afgekeurd omdat een compleet netwerk is verdwenen.

Ook de RAI Vereniging mengt zich in het verhaal en wijst erop dat autofabrikanten gewoon volgens de regels hebben gehandeld. De keuze om 2G uit te faseren ligt bij telecomproviders, niet bij de auto-industrie. Die roepen op hun beurt weer dat providers het uitzetten moeten heroverwegen. Dus: iedereen heeft een punt, niemand een oplossing.

Vervelend om op te lossen

De enige echte fix is simpel op papier: vervang het eCall-systeem door een versie die werkt op 4G of 5G. Ook al is dat in de praktijk een operatie van epische proporties. Maar ook al zou het probleem zo worden opgelost, dan zitten we in de toekomst weer met hetzelfde probleem. Want over 10 jaar maak jij echt geen gebruik meer van 5G.

Voor zo’n twee miljoen auto’s betekent dit dus hardware vervangen. Geen software-update dus, maar sleutelen. En dat kost geld. Veel geld. En tijd. Heel veel tijd. Plus: zijn er überhaupt genoeg monteurs om dit vóór 2027 te regelen? Voor ongeveer een miljoen auto’s is er nog hoop: die zijn al voorbereid op nieuwere netwerken. Maar voor de rest geldt dat het een ingewikkeld verhaal wordt.

Tot die tijd zitten we met een systeem dat ooit is ingevoerd om levens te redden, maar straks dus mogelijk stilvalt. Best ironisch voor iets dat juist bedoeld is voor noodgevallen.