Bizar: Haters klagen GerCollector aan voor te hard rijden op limietloze Autobahn

Hoe ver mag je gaan op de Duitse Autobahn als er géén bord met een maximumsnelheid staat? Zo hard als je denkt te kunnen, toch? Dat kan zomaar veranderen dankzij de bekende Duitse auto-influencer GerCollector.

De autoverzamelaar (wiens echte naam Michael Spegel is) is met bijna twee miljoen volgers een gigantische naam in de internationale autowereld. Hij wordt nu aangeklaagd omdat hij te hard reed op de A8 tussen München en Salzburg in twee YouTube-video's. Voor de goede orde: er geldt daar GEEN snelheidslimiet!

De bewuste video’s

In de eerste video trapt Spegel een 1.063 pk sterke Mercedes-AMG One af naar een duizelingwekkende 347 km/u. "Dat was net bijna 350 km/u, en ik heb nog niet eens vol doorversneld," merkte de influencer gortdroog op in zijn video. In een tweede video trok hij een Aston Martin Vantage door tot boven de 300 km/u. Gewaagd, maar zeker niet uniek.

Verschillende kijkers zien de beelden en vinden dat GerCollector onverantwoord bezig is. En wat doe je dan tegenwoordig? Juist, de influecer erbij lappen en een rechtszaak beginnen. Vrij triest als je het mij vraagt. Helaas denkt de Duitse justitie er anders over. Ze willen GerCollector niet aanpakken voor t ehard rijden, maar voor iets veel zwaarders: het organiseren van en meedoen aan een "alleinrennen" (een illegale eenmans-straatrace).

Deze wet kan einde Autobahn betekenen

Hoe zit dat? Sinds 2017 kent het Duitse wetboek strafrecht artikel 315d. Deze wet werd oorspronkelijk in het leven geroepen om illegale straatracers aan te pakken. Maar de wet bevat een uitbreiding: ook een bestuurder die alleen in de auto zit en zich "met niet-aangepaste snelheid en grove roekeloosheid voortbeweegt om een maximale snelheid te bereiken", kan worden vervolgd voor een illegale race tegen zichzelf. Ook op de limietloze Autobahn.

Volgens de aanklager ging het de influencer er puur om de grenzen van de auto op te zoeken voor de likes en de views, waarbij hij met 347 km/u een “onaanvaardbaar veiligheidsrisico’’ vormde voor andere weggebruikers - ongeacht of er een snelheidslimiet gold of niet. De verdediging van Spegel gaat hier gelukkig niet zomaar in mee. Waar grenst een illegale eenmansrace immers aan 'gewoon lekker doorrijden' op een stuk snelweg waar de overheid expliciet géén limiet heeft ingesteld? Als iemand in een auto rijdt die specifiek is gebouwd voor snelheden boven de 350 km/u, op een rustig moment en op een limietloos traject, mag diegene daar dan het vermogen van de auto benutten?

De zaak houdt de gemoederen in Duitsland flink bezig. En terecht: als de rechter oordeelt dat het behalen van een hoge topsnelheid op zichzelf al voldoende is om als 'roekeloze eenmansrace' te kwalificeren, zet dat de deur wagenwijd open om iedereen die bóven de advies-snelheid van 130 km/h rijdt in te rekenen. AutoTopNL kan zijn YouTube-kanaal dan wel opdoeken en ook onze Wouter moet dan voortaan naar Mexico om de topsnelheid van onze testauto’s te achterhalen. We blijven de zaak voor je in de gaten houden.

Bronnen: OVB , Auto Bild en Auto Motor und Sport

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