Einde Duitse benzinekorting in zicht: dit is wanneer de prijs omhoog gaat

De brandstofkorting werd begin mei 2026 ingevoerd om automobilisten en transportbedrijven te ontlasten van de torenhoge energieprijzen, die het gevolg zijn van het slepende conflict tussen Iran en Irak. Duitsland verlaagde de energiebelasting op benzine en diesel fors. Omdat er over die misgelopen belasting ook geen btw hoefde te worden geheven, leverde dat de consument een korting op van exact 16,7 cent per liter.

De tijdelijke Duitse brandstofkorting, die de afgelopen maanden voor wat verlichting zorgde, wordt na 1 juli hoogstwaarschijnlijk niet verlengd. Dat heeft de Duitse federale minister van Transport, Patrick Schnieder (CDU), laten weten in een interview met de zakenkrant Handelsblatt .

Aan die pret komt per 1 juli dus een einde. Volgens Schnieder kan de overheid de misgelopen inkomsten simpelweg niet langer dragen. De tijdelijke maatregel heeft de Duitse schatkist in slechts twee maanden tijd al zo'n € 1,6 miljard aan belastinginkomsten gekost. "De staat zal uiteindelijk de grenzen van zijn capaciteit bereiken", aldus de minister.

Wie nog goedkoop wil profiteren van de Duitse 'kortingstanken'-periode heeft dus nog tot eind juni de tijd. Vanaf 1 juli schieten de prijzen aan de andere kant van de grens met 17 cent per liter omhoog. Of zouden de pomphouders deze keer de ‘’goedkope voorraad’’ willen verkopen?

Hoop voor truckers

Hoewel de automobilist vanaf juli dus weer de hoofdprijs betaalt, hoopt Schnieder achter de schermen nog wel iets te kunnen regelen voor de transportsector. Als het aan de transportminister ligt, gaat de focus nu volledig naar het goederenvervoer. "Het goederenvervoer heeft een grote impact op ons dagelijks leven. Deze prijsstijgingen aan de pomp worden direct doorberekend in de logistieke keten, waardoor voedsel en dagelijkse benodigdheden in de supermarkt nóg duurder worden. Vooral kleinere transportbedrijven hebben het momenteel extreem moeilijk."



