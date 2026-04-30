Wees gerust: het einde van fossiele brandstof is nog niet in zicht

De afgelopen dagen kwamen ruim vijftig landen naar Colombia om er, op uitnodiging van Colombia en Nederland, te praten over het einde van fossiele brandstof. De landen zeiden vooraf allemaal op termijn van fossiele brandstof af te willen. Uit de bijeenkomst blijkt dat een deel van de landen harde maatregelen wil om snel van olie, steenkool en gas af te komen. Andere landen, waaronder Nederland, trekken er minder hard aan en willen geen bindend verdrag. Het laatste is daarom de conclusie.

Het idee van de bijeenkomst was ook niet om een einddatum aan benzine en diesel te hangen. Nee, de landen zouden niet onderhandelen, maar ‘’in een veilige ruimte de dialoog aangaan’’. Er werden al geen harde eisen verwacht en die zijn er dus ook niet gekomen. Wel zijn de landen het eens over één maatregel. Er moet een onderzoekspanel komen alle kennis over het uitfaseren van fossiele energie bij elkaar brengt. Je moet toch ergens beginnen.

De fundering?

Stientje van Veldhoven-van der Meer is als Nederlandse Minister van Klimaat en Groene Groei medeorganisator van het theekransje. Zij vergelijkt de bijeenkomst met ‘’de fundering voor een huis’’. Die is volgens haar nu gelegd waardoor de échte bouw kan beginnen. ‘’En dat wil ook zeggen dat er nog heel veel moet gebeuren’’, voegt ze toe. Ik denk dat de vergelijking met een paar aantal bouwlui in een schaftkeet al lurkend aan een filterkoffie wat eerste bouwplannetjes hebben uitgezet, passender is.

Dus nee, je hoeft niet bang te zijn dat landen over de hele wereld plotsklaps stoppen met het oppompen en verkopen van fossiele brandstof. De volgende bijpraatsessie over het einde van fossiele brandstoffen is ook al gepland. Dan vliegen de ministers met z’n alle naar de eilandengroep Tuvalu, wat schuin boven Australië ligt.