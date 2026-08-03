Vernieuwde Ioniq 6: 100 km extra range voor minder geld

De introductie van de gefacelifte Hyundai Ioniq 6 is inmiddels al zo lang geleden dat de auto alweer bijna toe is aan een nieuwe facelift. Maar nu wordt deze auto dan eindelijk in Nederland gelanceerd.

Prijs vernieuwde Ioniq 6

Was de vernieuwde Ioniq 6 het wachten waard? Wat ons betreft wel, want de facelift is sowieso een vooruitgang. Bovendien is de Ioniq 6 nog goedkoper ook. De vernieuwde versie is er vanaf € 42.995. Voorheen stond de Ioniq 6 voor € 45.895 in de prijslijst.

Deze prijsverlaging is waarschijnlijk een beetje uit noodzaak geboren, want de Ioniq 6 was niet bepaald een hardloper. Dit jaar zijn er tot dusver 203 verkocht en in heel 2025 wist Hyundai maar 194 exemplaren te slijten. Dat zet geen zoden aan de dijk.

De vernieuwde Ioniq 6 is vooral te herkennen aan de platte koplampen. Althans, dit is alleen de dagrijverlichting. De Ioniq 6 heeft nu namelijk gespleten koplampen. Het interieur is ook iets gewijzigd, met een nieuw stuurtje en een vernieuwde middentunnel met extra fysieke knoppen.

Meer range

Je krijgt ook nog eens meer range. Voorheen had de instapper een 53 kWh accu met 419 km WLTP-range. Nu is dat een 63 kWh accu geworden, goed voor 521 kilometer. Je krijgt er dus gewoon 100 kilometer range bij, tel uit je winst! De grote accu is eveneens groter geworden. Die gaat van 77,4 kWh naar 84 kWh. Daarmee kom je uit op 624 kilometer range, mits je niet het N Line-pakket kiest.

Hieronder de varianten op een rij. De prijs van de Ioniq 6 N was al eerder bekend, maar die zetten we er voor de volledigheid ook even bij.

Hyundai Ioniq 6 Standard Range RWD Pure Edition (170 pk, 521 km range): € 42.995

Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD N Line Business (229 pk, 585 km range): € 52.995

Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD Prime Business (229 pk, 624 km range): € 55.995

Hyundai Ioniq 6 N (609 pk, 487 km range): € 73.995

Concurrentie Ioniq 6

Hartstikke leuk, dat de Ioniq 6 goedkoper is dan voor de facelift, maar de belangrijkste vraag is of ‘ie ook goedkoper is dan de concurrentie.

Tesla Model 3 RWD (283 pk, 534 km range): € 36.990

BYD Seal (231 pk, 460 km range): € 39.690

Hyundai Ioniq 6 (170 pk, 521 km range): € 42.995

Mercedes CLA 200 (224 pk, 541 km range): € 48.109

BMW i4 eDrive35 (286 pk, 513 km range): € 54.405

Als we naar de concurrentie kijken, kunnen we natuurlijk niet om de Model 3 heen, ook al is die auto ietsje kleiner. De Tesla is € 6.000 goedkoper. Dan heb je weliswaar de kale versie (die voorheen bekend stond als de Standard), maar je krijgt meer range en aanzienlijk meer pk’s. Bovendien heb je voor 46 mille ook een Model 3 Long Range, met maar liefst 750 kilometer range.

Verder is er ook nog de nieuwe Mercedes CLA. Die is ook iets kleiner dan de Ioniq 6, maar toch: er zullen vast mensen zijn die liever een iets kleinere Mercedes hebben dan een grotere Hyundai. En zoveel duurder is de CLA niet. Al met al vrezen we dat de Hyundai Ioniq 6 nog steeds geen verkoopkanon gaat worden, ondanks de verbeteringen en de lagere prijs.

Zelf een vernieuwde Ioniq 6 configureren kan nu op de website van Hyundai

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