Eindelijk: de Volkswagen ID. Polo is hier, vanaf €25k

Het is misschien wel de belangrijkste introductie van het jaar, in ieder geval voor Volkswagen: de ID. Polo. We zaten er al heel lang op te wachten, maar vandaag is het dan eindelijk zo ver.

We zullen niet doen alsof er nog grote verrassingen zijn, want de ID. Polo kende weinig geheimen meer. Het interieur was al onthuld, het exterieur was gelekt, de specificaties waren al bekend en zelfs de vanafprijs wisten we al. Maar nu hebben we echt al het beeldmateriaal en alle info. En onze razende reporter Wouter heeft er al naast gestaan, dus we hebben ook meteen een video voor jullie:

Polo, maar dan elektrisch

De auto heet ID. Polo, dus iedereen weet precies wat voor auto het is: een Polo, maar dan elektrisch. Met een lengte van 4,053 meter is de ID. Polo zelfs ietsje korter dan de normale Polo. Hij is wel een stukje breder, hoger en de wielbasis is langer. Daardoor is ‘ie alsnog ruimer dan de benzine-Polo. Niet alleen qua zitruimte, maar ook qua bagageruimte. In de normale Polo kun je 351 liter kwijt, in de ID. Polo 435 liter.

Qua design markeert de Polo een belangrijke strategiewijziging. Volkswagen is even uit de band gesprongen met de ID-modellen, maar nu gaan ze weer gewoon normaal doen. Vertrouwd en degelijk design, geen gekke dingen. De ID. Polo ziet er gewoon uit als een Polo. Of nou ja… als een Golf, want de dikke D-stijl is typisch Golf. Ook de neus met de platte koplampen doet meer denken aan een Golf 8 dan aan een Polo. Maar daar is verder niks mis mee. Dit ziet er een stuk beter uit dan de ID.3.

De specs

In eerste instantie is de ID. Polo leverbaar met twee verschillende accu's en drie vermogensniveaus. De instapper heeft een 37 kWh LFP-accu, die goed is voor 329 kilometer WLTP. Je krijgt 116 pk en snelladen kan met 90 kW. Dat is niet echt snel, maar de instapper van de Renault 5 kan überhaupt niet snelladen. De kleine accu is ook nog te combineren met 135 pk.













Vind je 329 kilometer range toch wat karig? Dan kun je voor de 52 kWh NMC-accu gaan. Daarmee zou je 454 kilometer range moeten hebben. Bovendien kun je iets sneller laden, met 105 kW. De grotere accu gaat altijd samen met meer vermogen, namelijk 211 pk.

En de ID. Polo GTI? Die komt er zeker aan, maar daarvoor moet je nog wachten tot volgend jaar. De GTI krijgt 226 pk. Dat is maar 15 pk meer dan de normale ID. Polo met grote accu, maar dat is juist een goed teken. Een EV met veel vermogen maken kan iedereen, maar bij een hot hatch draait het om rijplezier. Overigens zijn alle varianten, inclusief de GTI, voorwielaangedreven. Ook in dat opzicht is het dus een ouderwetse Polo.

Interieur

















In het interieur past Volkswagen dezelfde filosofie toe als bij het exterieur: een terugkeer naar oud en vertrouwd. Dat vertaalt zich vooral naar fysieke knoppen op het stuur en onder het infotainmentdisplay. Ook heb je gewoon weer aparte knoppen voor de bediening van de achterste ramen. Oftewel: alle klachten over de ID.3 zijn ter harte genomen. De vormgeving van de knopjes is lekker old school en je kunt zelfs kiezen voor een retro Golf 1-instrumentarium. Althans, de digitale versie daarvan.

Prijs

De vanafprijs was al bekend: je hebt een ID. Polo vanaf €24.990. Dat is een nette prijs. Ter vergelijking: een Polo 1.0 MPI kost €26.990 en dan heb je een schamele 80 pk in een model wat al bijna 10 jaar oud is. Ook in vergelijking met de elektrische concurrentie is de ID. Polo een prima deal. Een Renault 5 met vergelijkbare specs kost bijvoorbeeld €28.190. Dus reken maar dat we deze Volkswagen vaak gaan zien in Nederland. Dat zal vanaf september zijn, want dan arriveert de ID. Polo bij de dealer om de hoek. Bestellen kan vanaf 6 mei. Dan weten we ook alle prijzen.