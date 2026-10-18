Eindelijk een Nederlander die lef heeft bij het samenstellen van een BMW M5!

Er is zeker verbetering ten opzichte van 15 jaar geleden, maar we zien nog steeds veel te veel zwarte, grijze en witte auto’s op de Nederlandse wegen. Met name de klanten van de Duitse premiummerken lijken allergisch voor kleur. Daarom is het heel verfrissend om deze knalgroene M5 Touring te zien.

Spotter @justawheelchairguy kwam deze auto tegen in een parkeergarage in Enschede. En die zie je natuurlijk niet zomaar over het hoofd. Het lijkt te gaan om Individual Java Green, een kleur die voor het eerst werd geïntroduceerd op de E92 M3, maar ook toen al heel zeldzaam was.

Individual-kleur

De auto staat drie maanden op kenteken en is origineel Nederlands, dus het is daadwerkelijk een Nederlander die voor deze kleur heeft gekozen. Chapeau! De auto heeft €167.276 gekost en daarvan was €6.094 voor de Individual-kleur.

Een giftig kleurtje is ook niet misplaatst, want we hebben het over een auto met 727 pk. Overigens is dit wel een exemplaar met de geknepen V8. Sinds maart 2026 heeft de V8 namelijk 544 pk in plaats van 585 pk. Uiteraard vanwege milieutechnische redenen. Maar dat is gecompenseerd met wat extra elektrische pk’s, dus het systeemvermogen blijft gelijk.

Geen overbodige luxe

Nog een reden waarom een bijzonder kleurtje geen kwaad kan op een M5: er rijden er gewoon heel veel van rond. Dankzij de relatief gunstige prijs en het feit dat je nu ook kunt kiezen voor een Touring, is de M5 razend populair. Alleen dit jaar zijn er al 429 exemplaren op kenteken gezet, waaronder 39 op één dag. Maar voor zover wij weten is er maar eentje Java Green.

Met deze spot pakt @justawheelchairguy deze keer de Spot van de Week. Ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek. Bovendien maak je iedere maand kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van €100!

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