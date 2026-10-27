Politici willen verkeersboetesysteem COMPLEET veranderen: "hufter'' betaalt

Dat het verkeersboetestelsel op de schop moet, is bijna iedereen het wel over eens. Maar hoe moet het dan wel? Twee politici laten vandaag zien hoe het wél kan.

Eerder riepen Raad van State, Openbaar Ministerie en het CJIB al op om grote veranderingen. De Kamerleden Abdi (PRO) en Straatman (CDA) reageren hierop met een uitgebreide initiatiefnota ingediend om het systeem grondig te hervormen. Het doel? De financiële druk bij kwetsbare burgers weghalen en de rekening neerleggen waar hij volgens de politici hoort: bij de zogenaamde “verkeershufters’’.

De problemen van nu

De cijfers uit de nota schreeuwen om verandering. Tussen 2005 en 2023 zijn de Nederlandse verkeersboetes met maar liefst 116 procent gestegen! Dat heeft niets meer met inflatie te maken. Slechts 41 procent van de stijging was toe te schrijven aan normale inflatiecorrectie. De overige 75 procentpunt werd door opeenvolgende kabinetten doorgevoerd om gaten op de Rijksbegroting te dichten.

Probleem 2: de boeteverhogingen bij te laat betalen. Bij de eerste aanmaning komt de helft van het bedrag erbij, bij de tweede wordt ie zelfs verdubbeld. Dat leidt uiteindelijk tot een verdrievoudiging van het oorspronkelijke boetebedrag. Daarmee worden lichte verkeersovertredingen financieel zwaarder bestraft dan veel ernstigere misdrijven. Tevens willen sommige Nederlanders wel betalen, maar kunnen ze het op dat moment simpelweg niet. Bij circa 134.000 Nederlandse huishoudens met problematische schulden spelen openstaande verkeersboetes een actieve rol.

De oplossingen

Zoiets als het Nederlandse verkeersboetestelsel is niet van de een op de andere dag veranderd. Toch hebben de twee politici wat ideeën om op korte termijn wat aan het onrechtmatige systeem te doen.

Verdubbelaar bij niet betalen terugschroeven

De verhogingen bij niet-tijdige betaling bijvoorbeeld. De nota stelt voor om eerst een gratis betalingsherinnering te sturen. Mocht de overtreder dan nog niet betalen, dan moet ie de tarieven gaan betalen zoals we voor 2011 deden. Toen betaalde je 25 procent bij de eerste aanmaning en 50 procent bij de tweede. Tevens mag het CJIB verhogingen kwijtschelden bij overmacht of op verzoek van de schuldhulpverlening, zonder dat het Openbaar Ministerie daartussen moet komen.

Nooit meer zomaar hoge tarieven!

Het grote deel van ideeën hebben wat meer voeten in de aarde. Het kabinet moet bijvoorbeeld voor het verhogen van de boetetarieven eerst de plannen voorleggen aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer voordat het definitief wordt. Nu mag de overheid kennelijk zonder weerwoord de boetebedragen verhogen.

Pakkans vergroten

In plaats van alleen maar duurdere boetes is het volgens de onderzoeken die de politici gebruiken beter voor de verkeersveiligheid om de pakkans te vergroten. Abdi en Straatman willen bijvoorbeeld meer digitale slimme flitsers (zoals focusflitsers voor telefoongebruik, met name binnen de bebouwde kom) inzetten. Volgens mij doen die gezien de groeit in flitsboetes heel goed hun werk. Daarnaast moeten BOA’s de bevoegdheid krijgen om verkeersovertredingen te bestraffen.

Verkeershufters keihard aanpakken

Een groot onderdeel van de plan gaat over de “verkeershufter’’. Wanneer ben je nou een verkeershufter? Volgens de politici als je een veelpleger bent, maar ook als je “verkeersboetes zijn de financiële melkkoe van de overheid” zegt, lezen we. De auto-aso's moeten veel strenger aangepakt worden weggebruikers die bijna nooit in de fout gaan, is de insteek.

De boetes moeten volgens Abdi en Straatman vier categorieën gaan gericht met 10 procent omhoog: afleiding achter het stuur (bellen of appen dus), snelheidsovertredingen vanaf 25 km/u te hard, rijden onder invloed en dus mensen die stelselmatig de regels overtreden.

De financiële verantwoording

Heel fijn dat de Tweede Kamer-leden dit hebben bedacht, maar het belangrijkste blijft altijd: hoe ga je dat betalen? Zeker wanneer je gaat spelen met de inkomsten voor de schatkist uit verkeersboetes. Dat leggen Abdi en Straatman uit.

Volgens hen gaat de Nederlandse staatskas jaarlijks 46 miljoen euro per jaar missen door dit nieuwe boetestelsel. Da’s flink, maar kan gedicht worden. Dat kan met de hogere hufterboetes, maar er is meer. De administratiekosten per boete moeten daarvoor stijgen van 9 naar 14 euro. Ook moet het maximale boetebedrag van de eerste boetecategorie in het strafrecht van 550 naar 600 euro. Dit zijn lichte overtredingen, zoals zwartrijden in het of je richtingaanwijzer niet gebruiken.

Met dit voorstel hopen de Tweede Kamerleden dat het boetesysteem niet langer dient als doorgeschoten schatkistvuller, maar weer terugkeert naar waar het ooit voor bedoeld was: het vergroten van de verkeersveiligheid op de Nederlandse wegen. Het zijn concrete plannen, maar nu de uitwerking nog.

Foto: Politie-Audi gespot door justmrjay via Autoblog Spots

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